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Çalışan anneler için erken emeklilik şansı! EYT'de herkesin gözünden kaçan ayrıntı! 'Bana denk gelmez' demeyin

06.10.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadını, erkeği, yaşlısı, evlisi, bekarı herkes EYT'nin kapsamını merak ediyor! Türkiye'de EYT kanunundan yararlanıp emekli olmayı bekleyen yaklaşık 5 milyon insan var. Erkeklerdeki askerlik borçlanmasının bir benzeri kadınlarda da geçerli. EYT hesaplamalarında gözden kaçan 'doğum' detayı konusunda bilginiz var mı? EYT kimleri kapsayacak? Doğum yapan kadınların erken emeklilik şansı var, işte detaylar...

Çalışan anneler için erken emeklilik şansı! EYT'de herkesin gözünden kaçan ayrıntı! 'Bana denk gelmez' demeyin

EYT için artık geri sayıma başlandı. Çıkacak düzenleme ile emekli olmayı bekleyen 5 milyona yakın vatandaş, EYT ile ilgili son dakika haberlerini ve açıklamaları yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen EYT düzenlemesinin nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı ise merak konusu. Erkeklerde EYT için askerlik borçlanması hesapları yapılırken, doğum yapmış kadınlar için de sigorta başlangıcını öne çekme fırsatı var. Peki 'tek tip EYT' nasıl olacak? Kadınlarda doğum borçlanması nasıl hesaplanacak? Staj sigortalıları EYT dışı mı kaldı? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği EYT düzenlemesinde yeni detaylar...

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI: TEK TİP OLACAK

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenlemenin aralık ayında Meclis'e geleceğini söyledi. Bilgin, "Biz burada 1999 öncesi işe girmiş olanların karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içindeyiz. Tek tip bir düzenleme olacak" diye konuştu.

STAJYER VE ÇIRAKLIK EYT İÇİN BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

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Bakan Bilgin'in söz konusu açıklamalarıyla ilgili katıldığı Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan eski SGK İstanbul İl Müdürü Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, merak edilen sorulara yanıt verdi.

DOĞUM YAPAN KADINLAR DİKKAT!

"Bakan Bilgin'in dün canlı yayında yaptığı açıklamada artık EYT'de sona yaklaşıldığını anlayabiliyoruz. Tek formül üzerinde çalıştıklarını ve 1999 öncesi işe giren sigortalıların yaşla ilgili yaşadıkları mağduriyetlerin çözüleceğini anlıyoruz" diyen Göktaş, kadınların doğum borçlanmasıyla ilgili önemli detayları paylaştı.

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KADINLAR SİGORTA BAŞLANGICINI NASIL ÖNE ÇEKEBİLİR?

Kadın sigortalıların sigorta başlangıcını geriye çeken tek bir faktör olduğunu belirten Göktaş, "Çıraklık veya stajerlik yapmış kadınların, bu tarihten sonra doğum yapmış iseler, doğum borçlanması yaparak sigortalılık başlangıcını geriye çekme imkanı var." diye konuştu.

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Göktaş açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"STAJERLİK VE ÇIRAKLIK KADIN DOĞUM BORÇLANMASINDA BAŞLANGIÇ SAYILIYOR"

"Normalde doğum borçlanması yapacak kadınların daha önce sigortalı olarak çalışması gerekiyor ama ilk defa stajerlik ve çıraklık kadın doğum borçlanmasında başlangıç sayılıyor. Yani borçlanmak için bir başlangıç sayılıyor. Dolayısıyla siz 1999-2000 yılında doğum yapmışsanız ve daha sonra sigorta girişiniz yapılmışsa, borçlandığı süre kadar geriye geleceği için, askerlik gibi bu doğum borçlanması da sizin başlangıcınız geriye çekeceği için, çok az olsa bu durumda olan kadın sigortalılar da bundan yararlanacak."

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EYT doğum kadın
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