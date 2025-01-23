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  4. Çalışan annelere 19 bin TL destek! Bakan Işıkhan duyurdu... O illerde yaşayanları ilgilendiriyor

Çalışan annelere 19 bin TL destek! Bakan Işıkhan duyurdu... O illerde yaşayanları ilgilendiriyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
23.01.2025 13:01
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 3 ilde 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını bildirdi. 20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları da belli oldu.

Çalışan annelere 19 bin TL destek! Bakan Işıkhan duyurdu... O illerde yaşayanları ilgilendiriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kadın istihdamının desteklenmesi projesine ilişkin açıklama geldi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

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"Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ettiklerini vurgulayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak." ifadelerini kullandı.

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20 ay süreyle yürütülen projenin bu yılki aylık destek tutarları şöyle:

"Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro, yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro." (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
anne çalışan destek
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