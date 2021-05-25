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Çalışan annelere büyük destek! Her ay annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor

25.05.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların çalışma hayatındaki dezavantajlı konumunu düzeltmek için pek çok sosyal imkan var. Özellikle çalışan annelere destek olmak için uygulanan destek programları büyük ilgi görüyor. Bunlardan en çok merak edileni ise bakıcı ve kreş desteği gibi görünüyor. Sizin için kreş yardımıyla ilgili detayları inceledik.

Çalışan annelere büyük destek! Her ay annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor

İstihdam ve sosyal destek politikalarını iyileştirmek için sıkı çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en çok ilgi gören projelerinden biri de çalışan annelere yönelik kreş ve bakıcı desteği. Resmi adı "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" olan yardım programı, Avrupa Birliği ile ortak bir biçimde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülüyor. Mali destek programının yanı sıra araştırma ve eğitim faaliyetleri de yürütülüyor. Seçilen pilot illerde başlatılan proje giderek diğer illere de yayılıyor. Sizin için bakıcı ve kreş yardımının detaylarını araştırdık.

KREŞ YARDIMI NEDİR?

  • Proje, 0-60 ay arası çocuğu olan, çalışmaya başlamak, daha önceki işine geri dönmek ya da işi olan annelere destek sağlıyor.
  • Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da yaşayan anneler başvurabiliyor.
  • Destek tek bir çocuk için ve maksimum 24 ay boyunca verilebiliyor.
  • Çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay tamamlanmasa bile destek sona eriyor.
  • Ödeme şartlarının mücbir sebepler harici ihlal edilmesi halinde ödemeler kesiliyor. Her türlü değişikliği (işi bırakma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 günden çok raporları en geç bir hafta içinde bildirmeniz gerekiyor.
  • Ne olursa olsun, projenin bitiş tarihi olan 31 Mart 2022'den sonra, anneler yükümlülüklerini geriye doğru yerine getirse de, daha önceki aylar için ödeme yapılmıyor.

KREŞ YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

  • Başvuruyu yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
  • Hem anne hem de babanın çalıştığı belgelenmelidir.
  • Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir veya Malatya illerinde ikamet etme zorunluğu vardır.

Kreş yardımına başvurmak için TIKLAYINIZ!

KREŞ YARDIMI NE KADAR?

Çocuk 72 aylık olana kadar maksimum 24 ay, aylık 100 Euro tutarında mali destek var. Ek olarak, bir kereye mahsus 100 Euro tutarında kırtasiye gideri de ödeniyor. Aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirdiğiniz, başvuru kriterlerini devam ettirdiğiniz ve herhangi bir usulsüzlük yapmadığınız takdirde ödemeler devam ediyor. Her ay şartları sağlayıp sağlamadığınız sorgulanıyor. Bu yüzden, ödemeler iki ay geriden yapılıyor.

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