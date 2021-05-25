Çalışan annelere büyük destek! Her ay annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor

İstihdam ve sosyal destek politikalarını iyileştirmek için sıkı çalışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en çok ilgi gören projelerinden biri de çalışan annelere yönelik kreş ve bakıcı desteği. Resmi adı "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" olan yardım programı, Avrupa Birliği ile ortak bir biçimde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülüyor. Mali destek programının yanı sıra araştırma ve eğitim faaliyetleri de yürütülüyor. Seçilen pilot illerde başlatılan proje giderek diğer illere de yayılıyor. Sizin için bakıcı ve kreş yardımının detaylarını araştırdık.
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Çocuk 72 aylık olana kadar maksimum 24 ay, aylık 100 Euro tutarında mali destek var. Ek olarak, bir kereye mahsus 100 Euro tutarında kırtasiye gideri de ödeniyor. Aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirdiğiniz, başvuru kriterlerini devam ettirdiğiniz ve herhangi bir usulsüzlük yapmadığınız takdirde ödemeler devam ediyor. Her ay şartları sağlayıp sağlamadığınız sorgulanıyor. Bu yüzden, ödemeler iki ay geriden yapılıyor.
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