FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışan annelere verilen maddi destek miktarı artırıldı!

Çalışan annelere verilen maddi destek miktarı artırıldı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.03.2025 11:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyet ile beraber Avrupa Birliği'nin beraber finanse ettiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)”nin başvuruları 3 Haziran 2024 ön kayıtlarının açılması ile başlamıştı. Destek miktarları ise 2025 yılı için güncellendi. İşte detaylar...

Çalışan annelere verilen maddi destek miktarı artırıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)”nin başvuruları 3 Haziran 2024 ön kayıtların açılmasıyla birlikte başlamıştı.

iStock-1283754376

ÇALIŞANLARA KADAR MADDİ DESTEK

iStock-1960615403
Proje kapsamında küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan çalışan kadınlara aylık 560 avroya kadar teşvik verilerek annelerin kayıtlı istihdama katılmaları ve istihdamda kalmalarının desteklenmesi amaçlanmıştı.
Proje kapsamında destek miktarı 2025 yılı itibarıyla en az 510 avro olarak güncellendi. Yapılan güncelleme ile destek tutarları şu şekilde değişti:
iStock-1869648975
• Tam zamanlı çalışan annelere verilen destek tutarı aylık 510 avro,
• Tam zamanlı çalışan bekar ve/veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere verilen destek tutarı aylık 560 avro,
• Yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 255 avro,
• Yarı zamanlı çalışan bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anne için aylık destek tutarı aylık 305 avro, oldu.

Canlı Borsa
TCDD 57 personel alımı yapacak! TCDD 57 personel alımı yapacak!
Emtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendiEmtia piyasasında geçen hafta karışık bir seyir izlendi
Anahtar Kelimeler:
sgk anne destek ödemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamını duyurdu!

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Öcalan'ın çağrısı sonrası Ankara'nın yol haritası belli oldu! Dağdaki terör örgütü liderleri nerede yaşayacak?

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

Memur ve emekliye zam için ilk rakam ortaya çıktı!

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu!

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat, Mart ayı kira zam oranı belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.