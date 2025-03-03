Çalışan annelere verilen maddi destek miktarı artırıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)”nin başvuruları 3 Haziran 2024 ön kayıtların açılmasıyla birlikte başlamıştı.



ÇALIŞANLARA KADAR MADDİ DESTEK



Proje kapsamında küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan çalışan kadınlara aylık 560 avroya kadar teşvik verilerek annelerin kayıtlı istihdama katılmaları ve istihdamda kalmalarının desteklenmesi amaçlanmıştı.

Proje kapsamında destek miktarı 2025 yılı itibarıyla en az 510 avro olarak güncellendi. Yapılan güncelleme ile destek tutarları şu şekilde değişti:



• Tam zamanlı çalışan annelere verilen destek tutarı aylık 510 avro,

• Tam zamanlı çalışan bekar ve/veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere verilen destek tutarı aylık 560 avro,

• Yarı zamanlı çalışan anne için aylık destek tutarı 255 avro,

• Yarı zamanlı çalışan bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anne için aylık destek tutarı aylık 305 avro, oldu.