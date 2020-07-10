Çalışan babalara müjde! 5-10 gün ek tatil hakkına sahipsiniz! İşte detaylar...

Erkekler, bu zorlu süreçte eşlerine yardımcı olmak için çabalarlar. Fakat bazen işlerinden dolayı bu yardımı kadınlardan esirgeme zorunda kalabiliyorlar. Hem akılları doğum sürecinde hem de işlerinde kalmış oluyor. Erkeğin de kadın kadar bu zorlu süreçte olduğunu varsayarak birçok kurum tarafından erkeklere babalık izni veriliyor. Kurumlar erkeklerin çalıştıkları iş yerleri olarak geçiyor. Bu izin hakkında bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda toparladık.
Babalık izni ya da doğum için erkeklere verilen izin yasal bir hak olarak geçiyor. Eşlerini bu süre zarfında yalnız bırakmamak ve yardım etmek için erkeklere de izin veriliyor. Fakat bu izin bebeğin doğduğu gün başlıyor.
Ülkemizde anneler için verilen doğum izni babalar için de doğum olduğu günden itibaren belirli süreyle veriliyor. Bu izin babaların maaşından düşülmüyor. Bir nevi ücretli izin olarak geçiyor. Ayrıca evlat edinen babalara da az da olsan belirli gün sayısıyla izinler veriliyor.
Anneler doğum yaptığı takdirde:
Babalara doğumdan itibaren 5 günlük izin veriliyor.
İş kanunda belirtilen yasaya göre memur ve işçiler arasında bu izin günü farklılık gösteriyor.
Farklılık olarak doğum izni 5-10 gün arasında değişiyor.
Babanın anneye yardımcı olması için ve yeni doğan bebekle vakit geçirmesi için veriliyor.
Evlat edinilmesi durumundaysa:
Babalık izin süresi 3 güne düşüyor.
Evlat edinilen çocuk 3 yaşını geçmediyse eşlerden birine çocuğun teslim edilmesi tarihinden itibaren sekiz haftalık analık izni kullandırılıyor.
Emekli Sandığı bünyesinde ve SGK kapsamında olan babalar için izin süreleri farklılık gösterebiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar için:
657 sayılı devlet memurları kanununa göre babalar, 10 günlük babalık izni hakkına sahiptir.
SGK kapsamında çalışanlar için:
4857 sayılı kanuna göre ücretli izin süresi 5 gündür.
Babalık izni annelik izninden farklı olarak doğum öncesinde kullanılamıyor. Doğumdan itibaren kullanılmaya başlanıyor. Bazı ülkelerde ayları bulurken bazı ülkelerde birkaç günle sınırlandırılıyor.
Kanuna göre doğum izninde ‘iş günü’ tanımı yer almıyor. Yani doğum izniniz cumartesi ya da pazar gününü kapsıyorsa 2 gün doğum izninden eksiliyor. Örneğin çarşamba günü doğum izniniz başlarsa pazar günü sonra eriyor.
Babalık izin başvuruları için çalıştığınız iş yerine dilekçe yazmanız yeterli oluyor. Dilekçede annenin doğum yapacağı tarih, izin talep eden babanın adı soyadı ve imzası bulunuyor.
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