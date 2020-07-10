Çalışan babalara müjde! 5-10 gün ek tatil hakkına sahipsiniz! İşte detaylar...

Erkekler, bu zorlu süreçte eşlerine yardımcı olmak için çabalarlar. Fakat bazen işlerinden dolayı bu yardımı kadınlardan esirgeme zorunda kalabiliyorlar. Hem akılları doğum sürecinde hem de işlerinde kalmış oluyor. Erkeğin de kadın kadar bu zorlu süreçte olduğunu varsayarak birçok kurum tarafından erkeklere babalık izni veriliyor. Kurumlar erkeklerin çalıştıkları iş yerleri olarak geçiyor. Bu izin hakkında bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda toparladık.

BABALIK İZNİ NEDİR?

Babalık izni ya da doğum için erkeklere verilen izin yasal bir hak olarak geçiyor. Eşlerini bu süre zarfında yalnız bırakmamak ve yardım etmek için erkeklere de izin veriliyor. Fakat bu izin bebeğin doğduğu gün başlıyor.

Ülkemizde anneler için verilen doğum izni babalar için de doğum olduğu günden itibaren belirli süreyle veriliyor. Bu izin babaların maaşından düşülmüyor. Bir nevi ücretli izin olarak geçiyor. Ayrıca evlat edinen babalara da az da olsan belirli gün sayısıyla izinler veriliyor.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Anneler doğum yaptığı takdirde:

Babalara doğumdan itibaren 5 günlük izin veriliyor.

İş kanunda belirtilen yasaya göre memur ve işçiler arasında bu izin günü farklılık gösteriyor.

Farklılık olarak doğum izni 5-10 gün arasında değişiyor.

Babanın anneye yardımcı olması için ve yeni doğan bebekle vakit geçirmesi için veriliyor.

Evlat edinilmesi durumundaysa: