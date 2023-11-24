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ÇALIŞAN EMEKLİKLERE 5000 TL İKRAMİYE 2023: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

24.11.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilere ek ödeme yapılması için talimat verdi. Basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin yapılan araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi, "Çalışan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus ödenen 5000 TL emekli ikramiyesi çalışan emeklilere ne zaman ödenecek?

ÇALIŞAN EMEKLİKLERE 5000 TL İKRAMİYE 2023: Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Çalışmayan emeklilere ödenen 5000 TL ikramiyenin emeklilere ödenmesi için çalışmalar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilere ek ödeme yapılması için talimatı verdiği aktarıldı. Konuya ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapıldı. Peki, çalışan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte AK Parti Grup Başkanı Güler tarafından yapılan açıklama...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Çalışan emeklilere 5 bin TL konusu gündeme geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışan emeklilere 500 TL ikramiye verilmesine ilişkin çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılacak.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlkı olarak güncellenecektir...

80 MADDELİK YASA TEKLİFİ MECLİS'TE!

AK Parti tarafından 80 maddelik yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunuldu.

Yasa teklifi hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanı Güler'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekli ikramiyesinin çalışan emeklileri de kapsamasına yönelik detaylı bir çalışma yürütüldüğünü açıklayan Güler, bahsi geçen çalışmanın kapsam ve detaylarının çalışma sonrasında ortaya çıkacağını vurguladı.

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