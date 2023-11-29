ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE SON DURUM 29 KASIM 2023: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman hesaplara yatacak? Düzenleme TBMM'de!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat geldi. 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağı kaydedildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde konuya dair açıklamada bulunmuştu. Güler, açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullanmıştı. Çalışan emeklilere 5 bin TL düzenlemesi son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. İşte son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek."

"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ İKRAMİYEDEN FAYDALANACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını ifade etti.

ARALIK AYININ 15'İNDEN SONRA İKRAMİYELERİN YATMASI BEKLENİYOR

Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.

DÜZENLEME TORBA YASA TBMM'DE!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanan torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.





