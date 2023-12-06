ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? 4 milyon 689 bin emekliyi ilgilendiriyor

Çalışan emekliler 5000 TL emekli ikramiyesi alamadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılı münasebetiyle 5000 TL'lik emekli ikramiyesi çalışmayan milyonlarca emekli ve hak sahibinin hesabına yattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını ifade etmişti. İşte, çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum ve detaylar...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Çalışan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek. Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi. Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5000 TL tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödenecek. Bahsi geçen çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Yapılan çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere ödeme yapılacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EMEKLİLERİN HESABINA YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.





