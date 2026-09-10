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ABD'de ÜFE yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı.

ABD'de ÜFE yıllık bazda yüzde 5,4 ile tahminlerin üzerinde arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık bazda yüzde 5,4'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerine çıkan üretici enflasyonu, küresel piyasalarda enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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