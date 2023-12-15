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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 15 ARALIK 2023 SON DURUM: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte? Gözler bu haberde!

15.12.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacağı merak konusu olurken birçok vatandaş da 15 Aralık 2023 cuma günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Çalışana emekli ikramiyesi torba yasa içerisinde yer alıyor. Konu TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE 15 ARALIK 2023 SON DURUM: Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte? Gözler bu haberde!

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri Cumhuriyetin 100 yılı münasebetiyle verilen ikramiyelerini almıştı fakat bu durumdan çalışan emekliler faydalanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışan emeklilerin ve çiftçilerin de ikramiyeden faydalanacağını ifade etmişti. Buna göre toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyede son durum ve detaylar haberimizde...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emeklilere 5000 TL emekli ikramiye ödemesinde son durum vatandaşlar tarafından merak edildi. 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklinin hesabına 5 bin TL'lik ödemeler yatırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi. Çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme tarihleri henüz belli değill.

Konuya dair açıklama yapıldında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ' AÇIKLAMASI

Çalışan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemelerine ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" açıklamasında bulundu. Teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık’tan itibaren ödenmesi bekleniyor."

ÇKS'YE KAYITLI OLAN ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYESİNDEN FAYDALANACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

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