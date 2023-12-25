Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için adım atılıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Ödemeler Resmi Gazete sonrası iki gün içinde yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisinde, sona gelindi. Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, bu akşam sona erecek. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul, çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri ele alınacak.

EN GEÇ 27 ARALIK'TA YASALAŞACAK

86 maddelik torba yasa ile beraber 5 bin TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN LİRA İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.





