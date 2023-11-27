Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek, hangi tarihte? Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimat verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. " ifadelerini kullanmıştı. İşte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Çalışan emeklilere 5 bin TL konusu gündemdeki yerini koruyor.

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor. Daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı. Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi de faydalanamamıştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak” dedi.

Bahsi geçen çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.

ÇALIŞAN EMEKLLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Söz konusu yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yasalaşma süreci sonrasında emeklilerin 5 bin liralık ödemelerinin Aralık ayı içinde yapılması bekleniyor. İkramiye ödemeleri emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Bunun için bir başvuru ya da belgeye ihtiyaç duyulmuyor.

Çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Buna göre; Tamamlanacak çalışmayla birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin tarihi belli olacak.





