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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK ve Bağ-Kur'lu çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi, ne zaman ödenecek?

26.12.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılı nedeniyle bir defaya mahsus olarak ödenen ikramiyelerini aldı. Fakat bu durum çalışan emekliler yararlanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kapsam genişletildi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği çalışan emekliye ikramiye 5000 TL olarak hesaplara yatacak. Peki, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK ve Bağ-Kur'lu çalışan emekliye 5000 TL ikramiye meclisten geçti mi, ne zaman ödenecek?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere SSK ve BAĞKUR emeklileri Cumhuriyetin 100 yılı münasebetiyle verilen ikramiyelerini almıştı fakat bu durumdan çalışan emekliler yararlanamamıştı. Zam gündeminin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmaları sürerken torba yasaya ilişkin kanun teklifi de çalışmalar arasında bulunuyor. Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri ile ilgili bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı." ifadelerine yer verilmişti.

O çalışma Torba Yasa ile birlikte Meclis adımına geldi. Yeni yıla sayılı günler kala TBMM gündemi oldukça yoğun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.

ÖDEMELERİN BU HAFTA SONUNA KADAR YAPILMASI BEKLENİYOR

Yılın son mesaisini emeklilere ayıran Meclis 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi için çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin de bu hafta sonuna kadar yapılması bekleniyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYEDE SON DURUM

86 maddelik torba yasa ile beraber 5 bin TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

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