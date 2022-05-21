FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz izinlerle ilgili flaş karar: Kıdem ve tazminat hakkı...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz izinlerle ilgili flaş karar: Kıdem ve tazminat hakkı...

21.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemide ücretsiz izin çalışma süresinden sayılınca tazminata hak kazandı. Bir temizlik firmasında 10 ay çalışıp ücretsiz izne gönderildiği 60 günün ardından işten çıkartılan D.Ö., tazminat davası açtı. Mahkeme, 1 yılı doldurmadığı için çalışma haklarını almayan D.Ö.'ye pandemi süresinde verilen 60 günlük ücretsiz iznin keyfi çalışmama durumu olmadığından çalışma süresine ekledi. Emsal niteliği taşıyan davada 1 yıl çalışmış sayılan D.Ö., kıdem ve ihbar tazminatı almaya hak kazandı.

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz izinlerle ilgili flaş karar: Kıdem ve tazminat hakkı...

Gaziantep'te yaşayan D.Ö. 2019 yılında bir temizlik firmasında işçi olarak çalışmaya başladı. 10 ay 11 gün iş yerinde çalışan D.Ö. firma tarafından 2020 yılının Nisan ayında ücretsiz izne gönderildi. D.Ö. 60 günlük ücretsiz izninin tamamlanmasının ardından işten çıkarıldı. D.Ö. firmaya tazminat davası açtı. Temizlik şirketi yetkilileri, D.Ö.’nün 1 yılını tamamlamadığı için tazminat hakkına sahip olmadığını belirterek, davanın görüldüğü 4'üncü İş Mahkemesi’ne itiraz etti. D.Ö.'nın avukatı Abdulkadir Akıllar ise işçinin salgın süresinde gönderildiği 60 günlük ücretsiz iznin zorunlu hallere tabi olduğunu ifade ederek, bu sürenin müvekkilinin çalışma gününden sayılmasını talep etti.

Gaziantep 4'üncü İş Mahkemesi, davacıya yapılan herhangi bir kısa çalışma ödeneği bulunmadığını ve pandemi gibi zorunlu haller sebebi ile ücretsiz izne gönderilen işçilerin bu sürede keyfi nedenle çalışmama durumları olmadığından, davacıya pandemi nedeniyle ücretsiz izin olarak kullandırıldığı belirtilen 60 günlük sürenin işçinin hizmet süresine dahil edildiğini, bu nedenle de davacının toplamda 1 yıl 11 gün çalışma gününün bulunduğun tespit edildiğine karar vererek, kıdem ve ihbar tazminatı almasına hükmetti.

pandemide-ucretsiz-izin-calisma-suresinden-sayilinca-tazminata-hak-kazandi_5924_dhaphoto1

“PANDEMİ, HER DURUMU ETKİLEDİ"

D.Ö.'nın avukatı Abdulkadir Akıllar, pandemi döneminde ücretsiz izne gönderilenler için yargıda şu anda emsal kararların oluştuğunu söyledi. Kendisinin baktığı dosyanın da emsal niteliği taşıdığını aktaran Akıllar, bir müvekkilinin işten çıkarılmadan 60 gün önce ücretsiz izne gönderildiğini ve bu iznin ardından çıkarılan işçinin yılı doldurmadığı için haklarını alamadığını ifade etti. Abdulkadir Akıllar, mahkemeye tüm dünyayı etkileyen salgını gerekçe olarak sunduklarını ve mahkemenin bunu kabul ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

''Bir müvekkilimiz işten haksız olarak çıkarılmış. Kendisi temizlik şirketinde çalışıyordu. Haksız çıkarılmasına ilişkin davamızı açtık. Ancak burada bir problem vardı. Pandemi döneminde ücretsiz izinde geçen yaklaşık 60 günlük bir süresi var. Bu 60 günlük süre normal ücretsiz izin uygulamasına bakarsak yılı doldurmasına engeli oluyor. Ama biz dedik ki; pandemi bütün dünyayı etkiledi. Burada mecburiyetten doğan bir ücretsiz izin uygulaması var. Keyfi bir durum söz konusu değil. Sadece müvekkilimizin değil, ülke çapında, dünya çapında insanların yaşadığı mağduriyetler var. Bunun gözetilerek bu sürelerin çalışma sürelerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Davamızı açarken o sürelerin yıl hesabında, yıllık izin hesabında, tazminat hesabında dikkate alınmasını istedik.

pandemide-ucretsiz-izin-calisma-suresinden-sayilinca-tazminata-hak-kazandi_5924_dhaphoto3

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Mahkeme de bizim şikâyetlerimizi hukuka uygun bir şekilde değerlendirerek hakkaniyete uygun olarak karar verdi ve dedi ki pandemi sebebiyle yapılan bu ücretsiz izin uygulaması bütün işçileri de etkilediği için, keyfi bir durum oluşturmadığı için tazminat hesabında, yıllık izin hesabında dikkate alınması gerekir dedi ve davamızı kabul etti. Çalışma süresinden sayıldı. Pandemi olmasaydı normal ücretsiz izin çalışma süresine sayılmıyor. Yıl hesabı dolmadığı için tazminat hakkı da elde edemiyordu. Pandemi ayrı tutuldu bu süreçte. Yıl hesabında hesaba alınması gerektiğine karar verildi ve güzel bir emsal oluşturdu."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!
3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı
Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı pandemi Tazminat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatına indirim geldi!

Benzin fiyatına indirim geldi!

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında sinirlendi! Kalem fırlatıp, bardak kırdı

Rusya, Finlandiya'ya doğal gaz akışını kesti

Rusya, Finlandiya'ya doğal gaz akışını kesti

Hazine Bakanlığı'ndan altın kararı

Hazine Bakanlığı'ndan altın kararı

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Sessiz pandemi ciddiye alınmıyor! Her geçen gün sayı artıyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.