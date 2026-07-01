Çalışan kadınlar için yeni model önerisi: '6 aylık esnek çalışma'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, hazırladıkları "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" kitabına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Eğitimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar 17 ana başlıktan oluşan kapsamlı bir eseri hayata geçirdiklerini belirten Yurdakul, tamamı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan eserin uluslararası çalışmalar arasına girdiğini söyledi.

Daha önce yapılmış "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadın" temalı bir eserin varlığını bulamadıklarını dile getiren Yurdakul, "Günümüz vizyonuna tam anlamıyla uyan bu çalışmanın ismini de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli verdi. Bu eseri tüm kütüphanelerimize ve bakanlıklarımıza ulaştırdık." dedi.

Yurdakul, 142 bilim insanının katılımıyla düzenlenen Aile Kurumu Çalıştayı'nın önemli sonuçlar ortaya koyduğunu hatırlatarak, hazırlanan 3 cilt 742 sayfalık raporu Cumhurbaşkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim ettiklerini kaydetti.

YENİ BİR MODEL ÖNERDİLER

Türkiye'de doğum oranlarının kritik seviyelere düştüğüne ve yaşlı nüfusun arttığına dikkati çeken Yurdakul, çalışan kadınların kariyerlerini desteklemek amacıyla yeni bir model önerdiklerini söyledi.

"SONRAKİ 6 AYLIK SÜREÇTE ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMİ"

İlk bir yılın çocuğun gelişimi ve anne sütü alımı için çok kritik bir dönem olduğuna işaret eden Yurdakul, "Doğum izinlerine yönelik önerilerimiz kapsamında, ilk 6 aylık zorunlu analık izninin tamamlanmasının ardından, sonraki 6 aylık süreçte de esnek çalışma yönteminin uygulanmasını öneriyoruz. Bu sayede çalışan ve kariyer sahibi kadınlarımızın önünü açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır