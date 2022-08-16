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Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

16.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren kıdem ve ihbar tazminatı kararı verildi. Çalışanlar eğer bunu yaparsa hiçbir ücret ödenmeyecek. Yargıtay, haklı sebep göstermeden istifa edip ertesi gün başka işyerinde mesaiye başlayan işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. İşte milyonlarca kişiyi kapsayan karara ilişkin detaylar…

Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…

Tam dört senedir çalıştığı işyerinde, resmi izin günleri ve fazla mesai ücretlerini alamadığını öne süren işçi, istifa edip, ertesi gün aynı sektörde çalışan başka bir fabrikada mesaiye başladı. Alacakları için eski işyerinden eli boş dönen işçi, soluğu İş Mahkemesi'nde aldı. Davacı işçi; çalışması boyunca fazla mesai yaptığını, yıllık izinlerini kullanmadığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde dahi çalışmaya devam ettiğini ancak hak ettiği ücretlerin ödenmediğini, iş akdinin ise haksız bir şekilde sonlandırıldığını iddia ederek bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

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FAZLA MESAİ, HAFTA TATİLİ, YILLIK İZİN ALACAĞI TALEBİ REDDEDİLDİ

Davalı patron ise davacının asgari ücretle çalıştığını, başka bir işyerinde iş bulması nedeniyle istifa ederek kendi isteği ile işten ayrıldığını, iddia ettiği gibi fazla mesai yapmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme; davacının iş akdinin davalı işveren tarafından haksız nedenle feshedildiği kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı taleplerinin kabulüne, davacı tarafından ispatlanamayan fazla mesai, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin reddine karar verdi. Kararı her iki taraf avukatı da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

İSTİFA EDENE KÖTÜ HABER

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Emsal nitelikte karara imza atan Daire, kenti isteğiyle istifa eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Kararda şöyle denildi:

"Davacı, dava dilekçesinde iş akdinin nasıl sona erdiğine ilişkin bir açıklama yapmamış, davalı ise davacının başka yerde iş bulduğu için işi kendi isteğiyle bıraktığını savunmuştur. Dosya arasında bulunan hizmet döküm cetveli incelendiğinde davalı işyerinde iş akdi sona eren davacının bir gün sonra dava dışı başka bir işyerinde işe girişinin yapıldığının görüldüğü, ayrıca yine dosya içinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu işten ayrılış bildirgesinde davacının işten çıkış nedeninin Kod 3 (işçinin iş akdini haklı neden olmadan feshi - istifa) olarak gösterildiği anlaşılmakla davacının işi kendi isteğiyle bıraktığının kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozma nedenidir."

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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
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