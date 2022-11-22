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Çalışanlar 1.000 TL doğalgaz desteği! Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler alabilir?

22.11.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanlara doğalgaz desteği resmi bir kararla yürürlüğe girdi. Özel ve kamu sektöründe çalışan kişilerin yararlanabileceği bu destek, artan doğalgaz faturalarına karşı çare olacak. 1000 TL doğalgaz desteği sayesinde özel sektörde çalışanlar, kış aylarını rahat bir nefes alacak. Peki kimler 1.000 TL doğalgaz desteğinden yararlanabilir? Başvurular nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Çalışanlar 1.000 TL doğalgaz desteği! Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Kimler alabilir?

Doğalgaz desteği, kış aylarına girmişken kamu ve özel sektörde çalışan kişiler için adeta ilaç olacak. Doğalgaz faturalarına destek verilmesine yönelik karar resmi olarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete de yayınlanan doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesine göre, çalışanlara verilecek olan doğalgaz yardımına Hazine destek oluyor. Asgari ücretle çalışan kişilerin maaşlarından kesilen 178,4 TL’lik gelir vergisinin yanı sıra SGK priminden kesilen 454,6 TL’lik tutardan vazgeçen Hazine, doğalgaz faturası kabarık gelen vatandaşlar için adeta umut kapısı oldu...

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**DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Resmi Gazete de yayınlanan doğalgaz desteği başvurusunu araştıranların sayısı bir hayli artmış durumda. İşverenlerin, çalışanlarına 1.000 TL doğalgaz desteği vermesi ise isteğe bağlı gerçekleşiyor. İşverenlerin bu yardımı ile aylık toplam 1.000 TL’ye kadar destek sağlanabilecek.

1.000 TL ve üzeri desteklerde ise aşan tutar gelir vergisi ve SGK primine girecek. 2023 Haziran ayına kadar devam edecek olan bu destek sayesinde kış aylarında ısınma yardımı alabilecek çalışan sayısının her ay katlanarak artacak.

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**DOĞALGAZ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Yapılacak bu destek ile kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişinin doğalgaz ödemelerinde rahatlaması bekleniyor. İşverenler tarafından yapılacak bu destek ödemeleri ise 1.000 TL ile sınırlı değil. 1.000 TL’yi aşan doğalgaz desteği ise SGK primi ve gelir vergisine tabi tutulacak.

Yapılacak bu ödemelerin ise çalışanların mevcut maaşlarına ilave olarak yapılması gerekmekte. Halihazırda kazanılan aylık ücrete veya prime ilave olarak verilmesi şartı konuldu. Doğalgaz desteğine başvurular ise E-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çerçevesinde Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sekmesi altından yapılıyor.

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