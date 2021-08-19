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Çalışanlar bu habere dikkat! Kıdem tazminatında fazla mesai hesabı

19.08.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının ardından pek çok kişi işsiz kaldı. Aynı işyerinde 1 yıldan fazla çalışan kişilere verilen kıdem tazminatında, fazla mesainin hesaplandığını biliyor muydunuz? Bu hakları mutlaka öğrenin.

Çalışanlar bu habere dikkat! Kıdem tazminatında fazla mesai hesabı

İş bulmak kadar, işyerindeki haklarınızı bilmeniz de son derece önemli. Bu hakları bilmezseniz; hem alacağınız tazminattan olursunuz hem de sigorta prim sayısında sorun yaşayarak emekliliğiniz olması gereken zamanda daha geç bir zaman sarkar. Bu haberimizde sizler için kıdem tazminatının kimlere verildiği, fazla mesailerin kıdem tazminatı alınırken nasıl hesaplandığına dair tüm sorulara yanıt vereceğiz.

FAZLA MESAİ KIDEM TAZMİNATINA DAHİL EDİLEBİLİR Mİ?

Fazla çalışma ücretinin kıdem tazminatına dahil olup olmayacağı da tartışmalı konulardan birisiydi. İşçinin işverenin ihtiyacı olduğu zamanda yaptığı fazla çalışmaya karşılık değişik tutarlarda aldığı fazla çalışma ücretinin kıdeme esas ücrete dahil olmadığı öteden beri kabul ediliyordu.

Tartışma fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu, işçinin fazla çalışma yapsın veya yapmasın bu ücrete hak kazandığı durumlarda, aylık ücretin fazla çalışmaya ilişkin bölümünün kıdem tazminatı yönünden dışlanıp dışlanmayacağı hususundan doğmaktaydı.

Yargıtay, iş sözleşmesinin yıllık 270 saate kadar yapılacak fazla çalışmaların karşılığı ücretin, taraflarca kararlaştırılan aylık maktu ücret içerisinde, sürekli olarak ve işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığından bağımsız biçimde ödenmesini zorunlu kılmasından, bu ödemenin arızi nitelikteki bir fazla çalışmanın ücreti gibi değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.

Bu doğrultuda fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olarak belirlendiği sözleşmelerde, işçinin kıdeme esas ücreti fazla çalışmaya karşılık olan bölümü düşürülmeden aylık ücreti üzerinden hesaplanacaktır.

HER DURUMDA TAVANI AŞMAMALI

Kıdem tazminatına esas ücretin hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken husus sayılan ödemelerin eklenmesiyle bulunan ücretin kıdem tazminatı tavanı üst sınırını aşmaması gerektiğidir.

Tazminat tavanı Devlet Memurları Kanunu'na tabi en yüksek devlet memuruna Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir yıl için ödenecek en yüksek emekli ikramiyesini geçemeyecektir.

Bu sınır şu an için 8 bin 284 lira 51 kuruş. Sınırı aşması halinde kıdemin belirtilen tavandan hesaplanması gerekecektir. İş Kanunu'nda belirlenen sınırı sendika ile işverenin anlaşıp yukarı çekmesi mümkün olamayacaktır.

KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi kusuru dışında, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekiyor. Ayrıca, işçinin aynı iş yerinde en az bir yıl çalışmış olması şartı aranıyor. Hesaplama yapılırken, işçinin alacağı kıdem tazminatı, kazandığı son ücret üzerinden gerçekleştiriliyor. Ücretin yanı sıra işçiye çalıştığı dönemde sağlanan para ya da para ile ölçülmesi mümkün olan diğer menfaatler de kıdem tazminatı hesabında dikkate alınıyor.

KIDEM TAZMİNATINA HANGİ ÖDEMELER DAHİL EDİLMEZ?

Kıdem tazminatının hesabında her tür menfaat hesaba dahil edilmemekte ancak devamlı sağlanan, arızi nitelikte olmayan ve ayrılma tarihinde işçinin hak kazandığı menfaatler doğrudan verilen ücrete eklenmektedir.

Ödemenin yıllar itibariyle devamlılık göstermesi, arızi olmaması ve kesin olarak hak kazanılmış olması gerekmekte, ayni yardımların dikkate alınabilmesi içinse işyerinde kullanılmak üzere verilmemiş olmaları gerekmektedir.

Yargıtay'a göre yıllardır ödenen ikramiye uygulaması işten ayrılma tarihinden önce ortadan kaldırıldıysa kıdem tazminatına esas ücrete eklenmeyecektir. Yüksek Mahkeme'ye göre işçinin işyerinde işini yapmak üzere verdiği iş elbiselerinin bedeli kıdem tazminatına yansıtılmayacaktır.

Belirtilen nitelikteki ödemeler ve yapılan ayni yardımların karşılığı olan para çıplak ücrete eklenmekte, kıdem tazminatına esas ücret ortaya çıkmaktadır. Bu genel yaklaşım uyarınca, bazı ödemelerin kıdem tazminatına esas ücrete dahil olduğu bazılarının da olmadığı kabul edilmektedir.

KIDEME DAHİL OLAN ÖDEMELER

Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınan menfaatler, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, çocuk zammı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye - nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı, lojman tahsisi, aydınlatma, yakıt, su bedeli, teşvik primi, devamlı ödenen primler şeklinde sıralanabilir.

Kıdeme esas ücretin hesabında dikkate alınmayacak menfaatler ise yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, devamlı olmayan bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, teşvik ikramiyesi ve primleri, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler ve devamlılık göstermeyen jestiyon şeklinde sıralanabilir.

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kıdem tazminatı
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