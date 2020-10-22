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Çalışanlar dikkat! 2025 itibarıyla 'tüm işlerin yarısını makineler yapacak'

22.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayımladığı rapordaki tahmine göre, 2025 itibarıyla, tüm iş yerlerindeki görevlerin yarısı makineler tarafından yapılacak ve bu durum büyük ihtimalle eşitsizliği daha da derinleştirecek.

Çalışanlar dikkat! 2025 itibarıyla 'tüm işlerin yarısını makineler yapacak'

WEF "robot devriminin" dünya genelinde 97 milyon istihdam yaratacağını, ancak en az bir o kadar istihdamı da yok edip, bazı toplulukları risk altına sokacağını belirtti.

WEF'e göre veri işleme ya da işletme alanındaki rutin ya da elle yapılan işler, en büyük otomasyon tehlikesi altında.

Ancak WEF, bakım, büyük veri ve yeşil ekonomi alanlarında yeni istihdam alanlarının ortaya çıkacağını da söylüyor.

Kuruluşun araştırması, dünya genelinde 8 milyon kişiyi istihdam eden dünyanın en büyük 300 şirketi incelenerek yapıldı.

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