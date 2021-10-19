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Çalışanlar dikkat: Eğer bunu yaparsanız maaşınız kesilir!

19.10.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminden pek çok sektör etkilenince hem dünyada hem de ülkemizdeki işsiz sayısı da arttı. İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar İŞKUR’a başvururken, dikkat etmeleri gereken çok önemli bir detay bulunuyor.

Çalışanlar dikkat: Eğer bunu yaparsanız maaşınız kesilir!

İşçilerin maaşları kadar haklarını da bilmesi çok önemli. Özellikle pandemi döneminde pek çok kişi işsiz kaldı. İşsizlik maaşı almak isteyenler ise İŞKUR’un yolunu tuttu. Ancak bir kural var ki eğer onu yerine getirmezseniz işsizlik maaşınız anında kesiliyor. Aman dikkat! Bu hataya düşmemek için işsizlik maaşı ile ilgili tüm detayları haberimizden mutlaka öğrenin.

İŞSİZ KALAN KİŞİNİN YAPMASI GEREKENLER NELERDİR?

İşvereniniz tarafından işten çıkarıldıysanız yapmanız gereken önemli adımlar bulunuyor. İş bulana kadar geçiminizi sağlamak adına devlet sizlere işsizlik maaşı bağlar. Bunun için ise ilk olarak İŞKUR’a başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden seri bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Olur da başvuruya gecikirseniz, alacağınız işsizlik parası süresi de buna bağlı olarak düşüyor. Çünkü işten ayrıldığınız tarih dikkate alındığından süre o tarihten itibaren başlıyor. İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor.

Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor. Ancak 30 günlük süre geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülüyor. Örneğin işsiz kalan kişi son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor. Ancak aynı kişi iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR’a başvuru yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek. Yani başvuruda geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği süreden düşülecek. Bu nedenle işten ayrılır ayrılmaz İŞKUR’a başvuruda bulunun.

BUNLARI YAPARSANIZ İŞSİZLİK MAAŞINIZ KESİLİR

İşsizlik parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR’un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR’un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR’un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir. İşsizlik parası alan kişinin İŞKUR’dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR’un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir kişinin de mutlaka İŞKUR’u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir. İŞKUR bu kapsamda yurtdışına çıkılması durumunu, çalışmaya hazır olmamak olarak değerlendiriyor. Bu nedenle de işsizlik maaşı almaktayken yurtdışına çıkanların maaşlarını kesiyor. Bu durum işsizler için sorun yaratabiliyor. Çünkü işsiz kalan kişi bilgi ve görgüsünü artırmak için veya çoğu kez dil öğrenmek için yurtdışına çıktığında işsizlik maaşını alamıyor. Bu nedenle de aslında istihdam edilebilirliğini artırmak için kendisine yatırım yapmak isteyen bir işsize ekonomik destek sağlanmamış oluyor.

İŞKUR’A KAYDOLUP HEM İŞSİZLİK MAAŞI ALIN HEM DE YENİ BİR İŞ BULUN

İŞKUR’un sistemine kaydolmak da çok önemli. İşsizlik maaşından yararlanabileceğiniz gibi, sisteme bilgilerinizi girerek, size uygun bir iş olduğunda kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR pandemi
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