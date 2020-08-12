Çalışanlar dikkat! Emekli olunca daha yüksek maaş almak için...

1999 öncesi ve 2008 öncesi gibi farklı dönemlerde sigorta girişi olanlar emeklilik konusunda avantajlı sayılsa da bu durum yeni yönetmeliklerle beraber her geçen gün değişikliğe uğruyor. Bu yüzden çoğu kişi şimdiden emekli maaşını arttırmanın yollarını arıyor. Sigorta türünüze, prim oranınıza ya da ek emeklilik sistemlerine bağlı olarak maaşınızı arttırmak mümkün. Daha fazla emekli maaşı almanın yollarını öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.
BAĞ-KUR YERİNE SSK'DAN EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI
Çalıştığınız alana, kuruma veya içinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak emeklilik türünüz çoğu zaman devlet tarafından belirleniyor olsa da daima SSK'ya öncelik vermeye çalışın. Prim günü ve maaş açısından daha avantajlı olan SSK, böylece daha erken emekli olabilme ve daha fazla maaş alabilme imkanı sunuyor.
MAAŞINIZIN KARŞILIĞI OLAN PRİMİN YATIRILMASINA DİKKAT EDİN
Çalışma hayatı boyunca alınan maaşa dikkat edilse de genellikle ödenen prim oranına dikkat edilmeyebiliyor. Ancak prim oranı, emekli maaşınızı doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu yüzden bazı işletmelerin daha yüksek maaş vermesine rağmen prim oranınızı asgariden ödemesi, aslında size şu an değil ama gelecekte büyük bir dezavantaj olarak geri dönüyor. Benzer şekilde maaş dışında aldığınız ikramiye, prim veya kira yardımı gibi diğer gelirlerin de prim oranınızı belirleyen brüt ücretinize yansıtıldığından da emin olmalısınız.
PRİM GÜNÜNÜZDEN ÇOK PRİM ÖDEMELERİNİZİ ARTTIRIN
Genelde emeklilik konusunda ilk dikkat edilen detay prim günü oluyor. Emekli olmaya hak kazanmak için belirli bir prim gününü tamamlamak gerekiyor ancak ne kadar maaş alacağınızı prim gününüzden çok ödediğiniz prim oranları belirliyor. Haliyle siz daha fazla prim gününe sahip olsanız da daha yüksek primler ödeyip, daha düşük prim gününe sahip olan biri sizden daha çok emekli maaşı alabiliyor. Örneğin; güncel şartlarda maaşınız asgari ücretten 700 TL fazla olduğunda emekli maaşınıza yansıması 70 liraya kadar çıkabiliyor.
SON 3.5 YILA DİKKAT EDİN VE PRİMLERİNİZİ TAVANDAN ÖDEYİN
Farklı bir sigorta türüne sahipseniz son 3.5 yılda SSK'ya geçerek daha erken emekli olma ve daha fazla emekli maaşı alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca son 3.5 yıldaki primlerinizi tavan tutarından ödediğinizde tavandan ödeme yaptığınız her ay için 15 - 20 TL daha fazla emekli maaşı alabilirsiniz. Böylece son 3.5 yıl SSK'ya ödeyeceğiniz toplam tavan tutarın emekli maaşınıza yansıması 800 TL civarında ciddi bir rakam oluyor.
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