Çalışanlar dikkat! Emekli olunca daha yüksek maaş almak için...

1999 öncesi ve 2008 öncesi gibi farklı dönemlerde sigorta girişi olanlar emeklilik konusunda avantajlı sayılsa da bu durum yeni yönetmeliklerle beraber her geçen gün değişikliğe uğruyor. Bu yüzden çoğu kişi şimdiden emekli maaşını arttırmanın yollarını arıyor. Sigorta türünüze, prim oranınıza ya da ek emeklilik sistemlerine bağlı olarak maaşınızı arttırmak mümkün. Daha fazla emekli maaşı almanın yollarını öğrenmek için yazının devamına göz atabilirsiniz.

BAĞ-KUR YERİNE SSK'DAN EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI

Çalıştığınız alana, kuruma veya içinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak emeklilik türünüz çoğu zaman devlet tarafından belirleniyor olsa da daima SSK'ya öncelik vermeye çalışın. Prim günü ve maaş açısından daha avantajlı olan SSK, böylece daha erken emekli olabilme ve daha fazla maaş alabilme imkanı sunuyor.

MAAŞINIZIN KARŞILIĞI OLAN PRİMİN YATIRILMASINA DİKKAT EDİN

Çalışma hayatı boyunca alınan maaşa dikkat edilse de genellikle ödenen prim oranına dikkat edilmeyebiliyor. Ancak prim oranı, emekli maaşınızı doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu yüzden bazı işletmelerin daha yüksek maaş vermesine rağmen prim oranınızı asgariden ödemesi, aslında size şu an değil ama gelecekte büyük bir dezavantaj olarak geri dönüyor. Benzer şekilde maaş dışında aldığınız ikramiye, prim veya kira yardımı gibi diğer gelirlerin de prim oranınızı belirleyen brüt ücretinize yansıtıldığından da emin olmalısınız.