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Çalışanlar dikkat! Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 14:59 | Son Güncelleme

Eskişehir Sanayi Odası Hukuk Birimi, Koronavirüs salgınına yakalanan kişilerin hukuki durumu konusunda bir değerlendirme raporu hazırladı.

Çalışanlar dikkat! Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi

Hazırlanan raporda, iş yerinde veya iş yeri dışında Koronavirüse yakalanan kişilerin hukuki durumu konusunda çeşitli tartışmaların yapıldığı, konunun ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek yasanın içeriğine dair bilgiler paylaşıldı. Farklı hukuki görüşlerin öne sürülmesi sonrası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2020/12 sayılı Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Genelgesi ile konuya açıklık getirildiği de raporda bildirildi. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs’ün Sosyal Sigortalar Kurumu’nun genelgesi ile salgın hastalık statüsünde kabul edildiğinin altı çizilere, şu ifadelere yer verildi:

“Genelgeye göre, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu ve söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamından provizyon alınması gerektiği vurgulanmıştır. Yani Covid-19 iş kazası veya meslek hastalığı değil hastalık olarak kabul edilmiştir. İşyerinde veya işyeri dışında salgına yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın hiçbir Covid-19 pozitif vakasının SGK’ya iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirilmesine gerek yoktur denilmiştir.”

PROVİZYON ŞARTI

Bu noktada belirtilmesinde yarar görülen bir diğer durum ise, “Provizyon” kavramı olduğu belirtilen raporda, Provizyonun ne olduğuna dair bir açıklamaya da yer verildi. Provizyonun, Genel Sağlık Sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarından yararlanacak kişinin, sağlık hizmet sunucularına (hastane, eczane gibi) başvurduğunda SGK sağlık yardımları almaya müstahak olduğunun anlaşılabilmesi olduğu açıklanarak, “Bir kişinin sağlık provizyonu alınabilmesi için kurum sistemi üzerinden aktive edilmesine (aktif hale getirilmesi) provizyon alma denir. Provizyon tarihi olan yerde bugünün tarihini seçerek sorgulama yaptığınızda kişinin karşısına açılacak sayfada sağlık bilgileri yer almaktadır. Sonuç kısmında yazması gereken “Müstahaktır Provizyon Alabilir” ifadesidir. Bu durumda ilgili kişinin sağlık sigortasının olduğu ve istenildiği zaman faydalanabileceği anlamına gelir” bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK:İHA

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