Çalışanlar dikkat! Koronavirüs ’iş kazası’ kabul edilmedi

Hazırlanan raporda, iş yerinde veya iş yeri dışında Koronavirüse yakalanan kişilerin hukuki durumu konusunda çeşitli tartışmaların yapıldığı, konunun ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına göre değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek yasanın içeriğine dair bilgiler paylaşıldı. Farklı hukuki görüşlerin öne sürülmesi sonrası, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2020/12 sayılı Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Genelgesi ile konuya açıklık getirildiği de raporda bildirildi. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs’ün Sosyal Sigortalar Kurumu’nun genelgesi ile salgın hastalık statüsünde kabul edildiğinin altı çizilere, şu ifadelere yer verildi:

“Genelgeye göre, Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu ve söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamından provizyon alınması gerektiği vurgulanmıştır. Yani Covid-19 iş kazası veya meslek hastalığı değil hastalık olarak kabul edilmiştir. İşyerinde veya işyeri dışında salgına yakalanıp yakalanmadığına bakılmaksızın hiçbir Covid-19 pozitif vakasının SGK’ya iş kazası veya meslek hastalığı olarak bildirilmesine gerek yoktur denilmiştir.”