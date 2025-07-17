Çalışanlar dikkat! Ne kadar emekli maaşı alırım? e-Devlet'e yüklendi

Milyonlarca çalışan "Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte bu sorunun yanıtını arayanlar için hesaplama yöntemi...

NTV'de yer alan habere göre; e-Devlet'e tahmini emekli maaşı tutarları yüklendi. SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 16,67'lik zamla beraber, henüz emekli olmamış, 3600 prim gününü doldurmuş kişiler alacakları muhtemel emekli maaşını görebiliyor.

EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM HESAPLAMA

e-Devlet'e yüklenen muhtemel emekli maaşlarını görmek için e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" yazılarak sonuç görülebiliyor.

Tahmini olarak hesaplanan tutarlar en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 liranın altında görünmüyor. Kök maaşın ne kadar olduğu ise henüz emekli olunmadığı için görülemiyor.