Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Sorgulamak için...

Türkiye'de ne yazık ki birçok insan sigortasız çalıştırılıyor. Bu tip durumlar yasal değildir ve böyle bir durumda sigortasız işçi çalıştıran kişi ve kuruluşlara 5510 sayılı kanun gereği idari ceza uygulanmaktadır. Bu durumda sigortalı çalışanlar kendi haklarını korumak için düzenli bir şekilde sigortalarını sorgulayarak primlerinin eksiksiz yatırıldığından emin olmalıdırlar. Eğer bu işlem düzenli olarak takip edilmezse kişinin sigorta yönünden hakları zarar görebilir.

SİGORTA NASIL SORGULANIR?

Türkiye'de yasaları yok sayan birçok şirket veya kişi bulunmaktadır. Bu şahıslar sorumluluklarını yerine getirmeyip çalışanların sigortalarını ya eksik yatırıyor ya da hiç yatırmıyor. Buna ek olarak işe yeni başlayan çalışanlar için genellikle işverenler tarafından söylenen deneme süresi aslında yasal bir işlem değildir. Kanunlarda yer alan ifadeye göre kişinin işe başladığı ilk günden itibaren sigortasının yapılması gerekiyor. Bu tarz bir söylemle karşılaşılması durumunda çalışanın işverenini şikayet etme hakkı var. Peki, sigortanın aktif olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Sigortanızın yatıp yatmadığını öğrenmenin 2 farklı yolu vardır. Bu yollar; e-Devlet üzerinden sorgulama ve Alo 170 SGK hattı ile sorgulamadır. İki yöntem de oldukça pratiktir.