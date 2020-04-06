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Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Sorgulamak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 10:49 | Son Güncelleme

Yeni işe girenlerin en çok merak ettiği konu sigorta. Sigorta başlatılana kadar herkesin aklına ''SGK sigortam başladı mı?'' sorusu takılmaktadır. Eskiden bu sorunun cevabını öğrenmek oldukça külfetli bir iş olsa da gelişen teknoloji ile birlikte artık çok daha pratik. Sizler için hazırladığımız bu haberimizde sigortanızın yatırılıp yatırılmadığını nasıl sorgulayacağınızı anlattık.

Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala aktif mi? Sorgulamak için...

Türkiye'de ne yazık ki birçok insan sigortasız çalıştırılıyor. Bu tip durumlar yasal değildir ve böyle bir durumda sigortasız işçi çalıştıran kişi ve kuruluşlara 5510 sayılı kanun gereği idari ceza uygulanmaktadır. Bu durumda sigortalı çalışanlar kendi haklarını korumak için düzenli bir şekilde sigortalarını sorgulayarak primlerinin eksiksiz yatırıldığından emin olmalıdırlar. Eğer bu işlem düzenli olarak takip edilmezse kişinin sigorta yönünden hakları zarar görebilir.

SİGORTA NASIL SORGULANIR?

Türkiye'de yasaları yok sayan birçok şirket veya kişi bulunmaktadır. Bu şahıslar sorumluluklarını yerine getirmeyip çalışanların sigortalarını ya eksik yatırıyor ya da hiç yatırmıyor. Buna ek olarak işe yeni başlayan çalışanlar için genellikle işverenler tarafından söylenen deneme süresi aslında yasal bir işlem değildir. Kanunlarda yer alan ifadeye göre kişinin işe başladığı ilk günden itibaren sigortasının yapılması gerekiyor. Bu tarz bir söylemle karşılaşılması durumunda çalışanın işverenini şikayet etme hakkı var. Peki, sigortanın aktif olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? Sigortanızın yatıp yatmadığını öğrenmenin 2 farklı yolu vardır. Bu yollar; e-Devlet üzerinden sorgulama ve Alo 170 SGK hattı ile sorgulamadır. İki yöntem de oldukça pratiktir.

E-DEVLET SİGORTA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet sayfasına girdikten sonra kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanarak platforma giriş yapın.
Mercek şeklindeki arama çubuğuna SGK yazın.
Öneriler kısmında karşınıza ''Hizmet Dökümü'' ibaresi çıkacak, o ibareye tıklayın.
Açılan yeni sayfadan sigortanızın aktif olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Yine aynı sayfada sigorta primlerinizin ay ay ödenme durumunu inceleyebilirsiniz.
Primlerinizin eksik veya hiç yatırılmadığını düşünüyorsanız işvereniniz veya muhasebeciniz ile iletişime geçin.
Yapılan açıklama sizi tatmin etmezse işvereninizi şikayet etme hakkınız bulunuyor.

ALO 170 SGK HATTI İLE SİGORTA SORGULAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait Alo 170 hattını arayarak sigorta sorgulaması yapabilirsiniz. Numarayı çevirdikten sonra bir çağrı merkezi çalışanına yönlendirileceksiniz. Kimliğinizi onaylamak için bazı kişisel bilgilerinizi teyit etmek isteyecek. İstenilen bilgileri verdikten sonra sigortanız ile ilgili dilediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz.

Ancak Alo 170 hattını kullanırken bazı noktalara dikkat etmenizde fayda var. Öncelikle, Alo 170 hattının ücretli bir sistem olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olduğu için ücretsiz olduğu düşünülse de sistem ücretlidir. Ortalama 6-7 dakikalık bir konuşma için operatörünüz aracılığıyla 3.5 lira ücret tahsil edilir. Bu nedenle, eğer internetiniz varsa e-Devlet platformu üzerinden sorgulama yapmanız sizin için daha karlı olabilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜNDE HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

e-Devlet platformu üzerinden iki tık ile görüntüleyebileceğiniz SGK Hizmet Dökümü isimli belgede ilgili kişinin şu bilgileri yer alır.

Anne ve baba adı-soyadı
Doğum tarihi
Doğum yeri
T.C. kimlik numarası
Sigorta başlangıcının yapıldığı tarih
Çalışılan işletmelerin bilgileri
Sigorta prim ödemelerinin süresi
Yıllık kazanç toplamı ve prim ödemeleri
İşten ayrılma tarihleri

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Anahtar Kelimeler:
SGK, E-Devlet,

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