FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çalışanlar dikkat! Toplu ulaşımda koronaya karşı kademelendirilmiş mesai önerisi

Çalışanlar dikkat! Toplu ulaşımda koronaya karşı kademelendirilmiş mesai önerisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde son aylarda toplu ulaşım araçlarında yoğunluğun artmasının ardından uzmanlar, kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulundu. Sabah saat 07.00 ile 10.00 ve akşam 17.00 ile 21.00 arası. İşte detaylar....

Çalışanlar dikkat! Toplu ulaşımda koronaya karşı kademelendirilmiş mesai önerisi

İstanbul’da her gün 8 milyon vatandaş toplu ulaşım aracı kullanıyor. Bu sayı koronavirüs sürecinde yaklaşık 4 milyona düştü. Yolcu sayısının yarı yarıya düşmesine rağmen toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi ve kapasiteyi kontrol etmek oldukça güç. Uzmanlar bu yüzden trafiğin yoğun olduğu saatlerde kademelendirilmiş mesai tavsiyesinde bulunuyor.

“VAKALARIN OLUŞMASINDA EN ÖNEMLİ YER TOPLU ULAŞIM”

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Bulaşın en çok olduğu yer toplu ulaşım araçları, terminaller, duraklar. Dolayısıyla üniversite ve okulların açılmamasının isabetli olduğunu düşünüyorum. Normal hayata geçiş için vakaların sıfır olması lazım. Şu an öyle bir durum yok. İstanbul’da koronavirüs sürecinden önce normalde toplu ulaşım araçlarıyla bir günde 8 milyon kişi yolculuk yapıyordu. Pandeminin ilk ayında kısıtlamalarla bu sayı 800-900 bine düşmüştü. Şimdi kontrollü normalde bu sayı yavaş yavaş artıyor. En son aldığımız sayı 4 milyon civarı. Buna rağmen vakaların oluşmasında en önemli yer toplu ulaşım. Normal rakama ulaştığındaki durumu düşünemiyorum. Bunun için sıkı önlemler alınması lazım” dedi.

“ZİRVE SAATLERDE MUTLAKA MESAİLERİN KADEMELENDİRİLMESİ LAZIM”

Yolcu sayısının yarı yarıya azalmasına rağmen sosyal mesafe ve yolcu kapasitesi kurallarına uyulmadığını belirten Prof. Dr. Ilıcalı, sabah işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde değişiklik yapılması tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Ilıcalı, “4 milyonda sıkıntı var. Biz 4 bin araç daha mı koyacağız. İETT’nin Özel Halk Otobüsleriyle beraber toplam kapasitesi 6 bin. Yarı kapasitede olmasına rağmen sosyal mesafe korunamıyor. Bunun için ulaşım talebini kontrol etmemiz gerekiyor. Toplu ulaşımın yüzde 90 oranında azaldığı zaman bile trafiğin zirve saatlerinde büyük bir kapasite gerekiyor. Zirve saatlerde rahatlatmak için mutlaka mesailerin kademelendirilmesi lazım. Bunun için çok teknik bir çalışma yapıyoruz. İstanbul’un bütün ilçelerinde veriler aynı değil. Trafiği çeken ve üreten 10 ilçeyi göz önüne alarak ona göre kademelendirmeyi yapmamız lazım. Zirve saatler genellikle sabah saat 07.00 ile 10.00 ve akşam 17.00 ile 21.00 arası. En fazla trafik üreten ilçelere baktığımızda da Esenyurt, Beşiktaş, Kadıköy, Şişi, Beyoğlu, Ataşehir yer alıyor. İlçelerdeki okul, üniversite, özel sektör durumu göz önüne alarak kademelendirip trafiğin pik yaptığı 08.00-08.30 arasını kaydırmamız lazım” diye konuştu.

Prof. Dr. Ilıcalı , “Durum çok vahim şu an. Bir otobüse baktığımız zaman tam dolu diyorlar. Bu daha yarısı şu anki durumda. Otobüste öyle durumlar oluyor ki insan tek ayağını koyacak yer bulamıyor. Bu durumda sosyal mesafe ne olacak? Toplu ulaşımda gerekli tedbirler alınmadan okulların, üniversitelerin açılmasını mahsurlu görüyorum” dedi.

“DOLMUŞLARA YAPILAN DENETİMLER METROBÜSLERE DE YAPILSIN”

Vatandaşlar ise toplu ulaşım araçlarında yoğunluk olduğunu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını belirtiyor. Zafer Cebeci, “Bu kalabalıkta bulaşma oranının daha çok olduğunu düşünüyorum. Haberlerde dolu dolmuşlar durdurulup ceza yazılıyor. Bu metrobüslere de yapsınlar. Buna çözümleri ne olacak” dedi. Erkan Yüksel ise “Her sabah metrobüs kullanıyorum. Yolcu sayısı giderek yükseliyor. Önlemler yetersiz kalıyor. 'Yolcu sayısının yarısı' diye anonslar yapılıyor ama hepsinde yan yana oturuyoruz. Bu şartlarda mümkün değil virüsün önüne geçilmez” diye konuştu.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Normalleşme desteği ne kadar olacak? Normalleşme desteği ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu!Normalleşme desteği ne kadar olacak? Normalleşme desteği ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu!
Kent Gıda hisselerinde neler oluyor?Kent Gıda hisselerinde neler oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat
Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor
Bakan duyurdu! O ödemeler bugün başlıyor
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi
Merkez Bankası'ndan yeni sıkılaştırma hamlesi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
Kısa Çalışma Ödeneği tekrar uzatıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
Mahkemeden kredi kartı aidatı kararı
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
2021 yılında altın fiyatları ne olur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Bankalar Birliği duyurdu: Bankalar selden etkilenenlere kolaylık gösterecek
Vatandaşlara kolaylık sağlanacak
Normalleşme desteği ne kadar olacak? Normalleşme desteği ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu!
Normalleşme desteği ne kadar olacak? Normalleşme desteği ne zaman başlayacak? Bakan duyurdu!
Türkiye’nin Rusya ve İran’dan gaz ithalatında sert düşüş
Türkiye’nin Rusya ve İran’dan gaz ithalatında sert düşüş
Sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan açıkladı! İşte Ağustos ayı sosyal yardım desteği!
Sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?
Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
Hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satıyor
İŞKUR ile en az lise mezunu TEİAŞ işçi alımı! İşte TEİAŞ işçi alımı başvuru formu ve KPSS şartsız alınan TEİAŞ kadroları..
İŞKUR ile en az lise mezunu yüzlerce TEİAŞ işçi alımı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.