Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025'te kimin ne kadar sigorta primi ödeyeceğini kamuoyuna duyurdu. Çalışanları yakından ilgilendiren tutarların hepsi arttı. Ev hizmetleri personeli ile emekli işçi primleri de yeni yılla birlikte arttı. Listede esnafların primleri de yer aldı. İşte 2025 yılı prim tutarları...
SGK, 2025 yılında geçerli olacak prim tutarlarını açıkladı. Kimlerin ne kadar prim ödeyeceği belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu listeyi güncelledi.
İşte yeni oranlar;
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri aylık 780,17 TL
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