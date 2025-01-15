Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025'te kimin ne kadar sigorta primi ödeyeceğini kamuoyuna duyurdu. Çalışanları yakından ilgilendiren tutarların hepsi arttı. Ev hizmetleri personeli ile emekli işçi primleri de yeni yılla birlikte arttı. Listede esnafların primleri de yer aldı. İşte 2025 yılı prim tutarları...

2025 YILI PRİM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

SGK, 2025 yılında geçerli olacak prim tutarlarını açıkladı. Kimlerin ne kadar prim ödeyeceği belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu listeyi güncelledi.

İşte yeni oranlar;

Asgari ücretle ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL

Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ya da kapıcılar 8.776,86 TL

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL

Ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler 8.386,77 TL

Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler 17,34 TL

Ayda 9 gün çalışan bir gündelikçi 156,06 TL

Tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL