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Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 15:32
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2025 yılına girilmesiyle beraber ekonomideki bütün veriler değişti. Çalışanlar ve emeklilerin yeni maaşları belli olurken SGK da yeni prim ödemelerini duyurdu. Şoförlerin, sanatçıların, gündelikçilerin prim ödemeleri netleşti. İşte 2025 yılında geçerli olacak prim ödeme tutarları...

Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025'te kimin ne kadar sigorta primi ödeyeceğini kamuoyuna duyurdu. Çalışanları yakından ilgilendiren tutarların hepsi arttı. Ev hizmetleri personeli ile emekli işçi primleri de yeni yılla birlikte arttı. Listede esnafların primleri de yer aldı. İşte 2025 yılı prim tutarları...

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2025 YILI PRİM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

SGK, 2025 yılında geçerli olacak prim tutarlarını açıkladı. Kimlerin ne kadar prim ödeyeceği belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu listeyi güncelledi.

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İşte yeni oranlar;

  • Asgari ücretle ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL
  • Ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ya da kapıcılar 8.776,86 TL
  • Ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL
  • Ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler 8.386,77 TL
  • Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler 17,34 TL
  • Ayda 9 gün çalışan bir gündelikçi 156,06 TL
  • Tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL

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  • Şoförler ve sanatçılar ise 8.451,79 TL
  • İşsizlik sigortasından yararlananlar 9.231,95 TL
  • Kısmi süreli veya part-time çalışanlar ödeyeceği prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL
  • İşsizlik sigortasından yararlananlar için 9.101,93 TL
  • Esnaflar için Bağ-Kur primi aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL
  • Sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi 8.321,76 TL

  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri aylık 780,17 TL

    Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Gündelikçi İşçi Şoför sgk prim çalışan emekli sanatçı
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