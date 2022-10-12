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Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

12.10.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısından sonra doğalgaz desteği konusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğalgaz desteği hakkında, " 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız." dedi. Peki çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler...

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Doğalgaz desteğinin detayları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla konu yeniden gündeme geldi. Ayrıca TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı. Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına doğalgaz desteği vereceği tahmin ediliyor. Peki çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler...

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

ÇALIŞANLARA 1000 TL DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN?

Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğal gaz desteği vermesi öngörülüyor.

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

AK Parti, icra takibi başlatılan iki bin lira altı borçların tasfiyesini de öngören düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'in ardından TBMM'ye sunacak.

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Doğalgaz desteğinin başvuru şartları ve destekten kimlerin yararlanacağı henüz belli değil.

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Konuyla ilgili güncel açıklama yapıldığında haberimize eklenecek.


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Anahtar Kelimeler:
destek doğalgaz
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