Doğalgaz desteğinin detayları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla konu yeniden gündeme geldi. Ayrıca TBMM'de, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı toplantıda, yeni torba teklif için mesai yapıldı. Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına doğalgaz desteği vereceği tahmin ediliyor. Peki çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği ne zaman ödenecek? Çalışanlara 1000 TL doğalgaz desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte merak edilenler...

ÇALIŞANLARA 1000 TL DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN?

Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğal gaz desteği vermesi öngörülüyor.

AK Parti, icra takibi başlatılan iki bin lira altı borçların tasfiyesini de öngören düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'in ardından TBMM'ye sunacak.

Doğalgaz desteğinin başvuru şartları ve destekten kimlerin yararlanacağı henüz belli değil.

Konuyla ilgili güncel açıklama yapıldığında haberimize eklenecek.



