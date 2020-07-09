Çalışanlara bu yıl 4 defa ikramiye ödenecek! Tutarı belli oldu...

Özel işletmeler ve kamu kuruluşları tarafından maaş dışında, çalışanlarına verilen çeşitli ekstra ödemeler bulunuyor. Bu ödemelerin bazıları doğrudan ikramiye ismiyle anılırken özellikle devlet ve belediye çalışanlarına verilen ödemeler ise farklı isimler alabiliyor. Bu ödeme çeşitlerinden biri olan tediye de sıkça merak edilen konuların başında geliyor. İşte tediye ödemesiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? NE ZAMAN VE NE KADAR TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?

Tediye, kamu ve belediye personeline ödenen ikramiye anlamına gelmekle beraber yıl içinde toplamda 4 kez ödeniyor. Tek seferde çalışanın toplam 13 günlük maaşı kadar ödenen tediye, taşerondan kadroya geçen çalışanları da kapsıyor. Sabit bir ödeme tutarı olmayan tediye ödemesi, her yıl çalışanın maaşına yapılan zamlarla beraber değişiklik gösteriyor. Tıpkı tutarı gibi tarihleri de yıldan yıla değişiklik gösteren bu ödemelerin gerçekleştirilmeden önce duyuruları yapılıyor.

EK TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? KİMLERE VE NE ZAMAN YAPILIR?

Ek tediye ödemesi, yılda toplam 4 kez gerçekleştirilen her zamanki ödemelere ek olarak yapılan diğer bir 5. ödemeyi kapsıyor. Tutarı diğer tediye ödemeleriyle aynı olan bu ödemeyi ise yer altında çalışan işçiler alıyor. Haliyle diğer kamu ve belediye çalışanlarını kapsamıyor. Bu ödemenin tarihi de diğer tediye ödemeleri gibi değişiklik göstermekle birlikte duyurusu önceden yapılıyor.