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Çalışanlara bu yıl 4 defa ikramiye ödenecek! Tutarı belli oldu...

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 09:18 | Son Güncelleme

Günlük hayatta duymaya pek alışkın olmadığımız tediye kelimesi, birçok kişi gibi sizin için de herhangi bir anlam ifade etmiyor olabilir. Bu yüzden tediye kelimesinin veya tediye ödemesinin tam olarak anlamını bilmeyebilirsiniz. Aslında oldukça basit bir anlama sahip olan tediyenin tüm detaylarını hazırladığımız bu yazının devamında bulabilirsiniz.

Çalışanlara bu yıl 4 defa ikramiye ödenecek! Tutarı belli oldu...

Özel işletmeler ve kamu kuruluşları tarafından maaş dışında, çalışanlarına verilen çeşitli ekstra ödemeler bulunuyor. Bu ödemelerin bazıları doğrudan ikramiye ismiyle anılırken özellikle devlet ve belediye çalışanlarına verilen ödemeler ise farklı isimler alabiliyor. Bu ödeme çeşitlerinden biri olan tediye de sıkça merak edilen konuların başında geliyor. İşte tediye ödemesiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? NE ZAMAN VE NE KADAR TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?

Tediye, kamu ve belediye personeline ödenen ikramiye anlamına gelmekle beraber yıl içinde toplamda 4 kez ödeniyor. Tek seferde çalışanın toplam 13 günlük maaşı kadar ödenen tediye, taşerondan kadroya geçen çalışanları da kapsıyor. Sabit bir ödeme tutarı olmayan tediye ödemesi, her yıl çalışanın maaşına yapılan zamlarla beraber değişiklik gösteriyor. Tıpkı tutarı gibi tarihleri de yıldan yıla değişiklik gösteren bu ödemelerin gerçekleştirilmeden önce duyuruları yapılıyor.

EK TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR? KİMLERE VE NE ZAMAN YAPILIR?

Ek tediye ödemesi, yılda toplam 4 kez gerçekleştirilen her zamanki ödemelere ek olarak yapılan diğer bir 5. ödemeyi kapsıyor. Tutarı diğer tediye ödemeleriyle aynı olan bu ödemeyi ise yer altında çalışan işçiler alıyor. Haliyle diğer kamu ve belediye çalışanlarını kapsamıyor. Bu ödemenin tarihi de diğer tediye ödemeleri gibi değişiklik göstermekle birlikte duyurusu önceden yapılıyor.

KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALAMAZ?

Tediye ödemelerine dair en çok merak edilen konulardan bir diğerini ise kamu ya da belediyelere bağlı çalışmasına rağmen tediye ödemesi alamayanlar oluşturuyor. Bu noktada taşerondan kadroya geçenler tediye ödemesi alsa da taşeron olarak devam edenler için herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Hatta kadroya geçen taşeron için de tediye ödemesiyle ilgili aksaklıklar yaşanabiliyor.

TEDİYE ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR?

Tediye ödemesinin 13 günlük ücrete denk gelen bir miktar olduğu düşünüldüğünde 3.000 TL brüt maaş alan bir çalışanın tediye ücreti 929 TL oluyor. Tediye, maaşa bağlı olarak değişiklik gösterdiği için 3.500 TL brüt maaş alan bir çalışanın ikramiyesi de 1.084 TL'e yükseliyor. Yıllık toplam tediye ise 3.000 TL brüt maaş alan çalışan için 3.716 TL, 3.500 TL brüt maaş alan çalışan için de 4.336 TL'e denk geliyor.

TAŞERON İŞÇİYE TEDİYE ÖDEMESİYLE İLGİLİ VERİLEN KARAR

İBB bünyesindeki İETT'de taşeron olarak görev alan bir işçinin diğer çalışanlara ödenen tediye miktarının kendisine de ödenmesi için açtığı dava olumlu sonuçlandı. Yargıtay, taşeron firmanın %99 oranında belediyeye ait olması nedeniyle çalışana tediye ödemelerinin yapılması yönünde karar verdi.

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