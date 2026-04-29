Çalışanlara Mayıs ayında 16 gün tatil: Hesap ortaya çıktı

Çalışanlar yaklaşan Mayıs ayı için izin ve tatil hesabı yapmaya başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Kurban Bayramı aynı döneme denk geliyor. Durum böyle olunca çalışanlar da tatil yapma imkanlarını araştırıyor.

1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonuyla birleştirildiğinde 3 günlük tatil imkanı ortaya çıkıyor.

19 Mayıs ise salı gününe denk geliyor. Bu durumda 18 Mayıs için izin alındığında hafta sonu da dahil edilerek 4 günlük bir tatil imkanı doğuyor. Başka bir planlamayla ise 3 gün izin alıp bu tatil süresi 6 güne çıkarılabiliyor.

5,5 GÜN İZİN ALARAK 16 GÜN TATİL

Ancak Kurban Bayramı da dahil edildiğinde hesap farklılaşabiliyor. 19 Mayıs ile Kurban Bayramı arifesi olan 26 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi bitecek Kurban Bayramı'nın birleştirilmesi halinde az izin alarak uzun bir tatil yapmak mümkün oluyor. Bu durumda da çalışan 5,5 gün izin alarak 16-31 Mayıs tarihleri boyunca yani toplam 16 gün tatil planlaması yapabiliyor.