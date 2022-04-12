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Çalışanları ilgilendiren kritik maaş detayı! Bu şartlara dikkat! 39 bin 720 lira...

12.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MilyonlaRca çalışanın beklediği 2022 yılı asgari ücret rakamları belli olduktan sonra işsizlik maaşı da arttı. İşsizlik rakamları 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaşı (brüt olarak) 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu. 6 ay maaş bağlanan kişiye toplamda en az 12 bin lira ödenirken, en yüksek ve en uzun süre maaş alana toplamda 39 bin 720 lira ödeme yapılıyor.

Çalışanları ilgilendiren kritik maaş detayı! Bu şartlara dikkat! 39 bin 720 lira...

Asgari ücret zammı ile beraber en çok merak edilen ödemelerin başında işsizlik maaşı geliyordu. Asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak açıklanmasından sonra Asgari Ücret Komisyonu işsizlik maaşını belirledi.İşsizlik maaşı her çelışana verilmeyip, uygun koşullara sahip olan çalışanlara veriliyor. İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. Mevzuata göre, en yüksek tutarlı işsizlik maaşı asgari ücretin en fazla yüzde 80’i kadar olabiliyor. İşsizlik maaşı en az 6 ay, en fazla 10 ay ödeniyor.

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İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Son 3 yılda adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.Posta Gaztesi'nin haberine göre, işsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. Başvurular, ‘iskur.gov.tr’ veya ‘e-Devlet’ten veya İşkur’a elden şeklinde olabiliyor. Başvuru, izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. İşsizlik maaşı, kimlik kartıyla herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde çekilebiliyor. Maaşın 6 ay içinde çekilmesi gerekiyor. Bu süre aşılırsa maaş İşkur’a geri gidiyor.

BUNLARA DİKKAT! HAKKINIZI KAYBETMEYİN

İşkur’un teklif ettiği işin haklı bir nedene dayanmaksızın reddedilmesi.

İşsizlik ödeneği alınan dönemde kayıtdışı olarak çalışmanın tespit edilmesi.

İşsizlik maaşı alınan sürede, ‘emeklilik’ gerekçesiyle yaşlılık aylığı alınmaya başlanması.

İşkur tarafından önerilen mesleki geliştirme eğitiminin reddedilmesi.

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İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Peki işsizlik ödeneği ne kadar oluyor? İşsizlik maaşı asgari ücrete göre her yıl artıyor. Bu yıl için geçerli asgari ücret net 4 bin 250 lira, brüt ise 5 bin 4 lira olarak belirlendi. İşsizlik maaşı hesaplanırken son 4 aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı kadar oluyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. Buna göre 2022 yılından itibaren son 4 ay asgari ücretle çalışana en az 1.986 lira net işsizlik maaşı bağlanıyor. En yüksek işsizlik maaşı da net 3 bin 972 lira.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Ücretler dışında son 4 ayda prim ve ikramiye gibi her çeşit hak da işsizlik maaşında etkili oluyor. Bu ödemeler prime esas kazancı artırıyor ve bu da işsizlik ödeneğine esas tutarı yükseltiyor. Ayrıca ödenek süresi boyunca İşkur, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödüyor. Bu primler sayesinde hem işçi hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir ek belge hazırlamadan sağlık hizmetinden ödenek süresi boyunca ücretsiz faydalanmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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