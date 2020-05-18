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Çalışanların 3'te 1'i iş başında eskisinden daha çok vakit geçiriyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Kaspersky'nin "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) insanların çalışma şeklini nasıl değiştirdi?" konulu araştırması, çalışanların yaklaşık 3'te 1'inin iş başında eskisinden daha çok vakit geçirdiğini ortaya koydu.

Çalışanların 3'te 1'i iş başında eskisinden daha çok vakit geçiriyor

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, karantina sürecinin insanların evde çalışma şeklini nasıl etkilediğine dair bulgular sunan araştırma, karşı karşıya kalınan "yeni normal"in iş ve yaşam dengesini etkilediğini gösterdi.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 31'le yaklaşık üçte biri iş başında eskisinden daha fazla vakit geçirdiğini, yüzde 46'lık bir kesim ise kişisel faaliyetlere harcadıkları sürenin arttığını bildirdi. Söz konusu sürenin artmasında insanların işe gidip gelmek için vakit harcamaması etkili oldu.

Başta BT çalışanları olmak üzere, insanların iş ve kişisel faaliyetleri ayırmakta zorlandığını ortaya koyan araştırmada, çalışanların yüzde 55'i evde kalmaya başladıklarından beri eskisinden daha fazla haber okuduğunu bildirdi. Bu kişilerin yüzde 60'ı haberleri iş için kullandıkları cihazlarda takip ettiğini belirtti. Bu da kullanılan kaynaklara ve ziyaret edilen sitelere dikkat edilmediği takdirde cihazlara zararlı yazılım bulaşması riskinin artığını gösterdi.

Çalışanlar ayrıca kullandıkları bazı kişisel hizmetleri iş için de kullanmaya başladığını söyledi. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 42'si kişisel e-posta hesaplarını iş için kullandığını aktarırken, bunların yüzde 49'u bu durumun evden çalışmaya başladıktan sonra arttığını vurguladı. Çalışanların yüzde 38'i ise BT departmanları tarafından onaylanmayan kişisel mesajlaşma uygulamalarını kullandığını, bunların yüzde 60'ının bu tercihlerinin karantina süreciyle yaygınlaştığını kaydetti.

'ÇALIŞANLARINIZA TEMEL GÜVENLİK FARKINDALIĞI EĞİTİMİ VERİN'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Baş Bilgi Güvenliği Yöneticisi Andrey Evdokimov, kurumların çalışanlarının istediği servisi kullanmasına izin veremeyeceğini belirterek, "Kullanıcıların rahatlığıyla iş gereksinimleri ve güvenlik arasında bir denge kurulması şart. Bunun için şirketlerin yalnızca gerekli minimum yetkilerle kaynaklara erişim imkanı vermesi, bir VPN kurması ve güvenli kurumsal sistemler kullanması gerekiyor. Bu tür yazılımlar kullanışlılığı azaltan bazı kısıtlamalara sahip olabiliyor, fakat bunun karşılığında güvenlik önlemleriyle çok daha önemli güvenceler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin çalışanlarını ve kurumsal verilerini güvende tutabilmeleri için alınması gereken önlem önerileri tavsiyelerinde de bulunan Evdokimov, şunları kaydetti:

"Çalışanlarınıza temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin. İnternet üzerinden verilebilen bu eğitimlerde hesap ve parola yönetimi, e-posta güvenliği ve uç nokta güvenliği gibi temel konular ele alınıyor. Kaspersky ve Area9 Lyceum tarafından hazırlanan ücretsiz modül insanların evden güvenli çalışmasına yardımcı oluyor. Cihazların, yazılımların ve hizmetlerin her zaman en son yamalarla güncellendiğinden emin olun. Mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm uç noktalara Kaspersky Endpoint Security Cloud gibi kanıtlanmış bir güvenlik çözümü kurun ve güvenlik duvarlarını etkinleştirin. Kullanılan çözümlerde web tehditlerine ve e-posta ile kimlik avına karşı koruma bulunduğundan emin olun."

KAYNAK:AA

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