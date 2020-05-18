Çalışanların 3'te 1'i iş başında eskisinden daha çok vakit geçiriyor

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, karantina sürecinin insanların evde çalışma şeklini nasıl etkilediğine dair bulgular sunan araştırma, karşı karşıya kalınan "yeni normal"in iş ve yaşam dengesini etkilediğini gösterdi.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 31'le yaklaşık üçte biri iş başında eskisinden daha fazla vakit geçirdiğini, yüzde 46'lık bir kesim ise kişisel faaliyetlere harcadıkları sürenin arttığını bildirdi. Söz konusu sürenin artmasında insanların işe gidip gelmek için vakit harcamaması etkili oldu.

Başta BT çalışanları olmak üzere, insanların iş ve kişisel faaliyetleri ayırmakta zorlandığını ortaya koyan araştırmada, çalışanların yüzde 55'i evde kalmaya başladıklarından beri eskisinden daha fazla haber okuduğunu bildirdi. Bu kişilerin yüzde 60'ı haberleri iş için kullandıkları cihazlarda takip ettiğini belirtti. Bu da kullanılan kaynaklara ve ziyaret edilen sitelere dikkat edilmediği takdirde cihazlara zararlı yazılım bulaşması riskinin artığını gösterdi.

Çalışanlar ayrıca kullandıkları bazı kişisel hizmetleri iş için de kullanmaya başladığını söyledi. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 42'si kişisel e-posta hesaplarını iş için kullandığını aktarırken, bunların yüzde 49'u bu durumun evden çalışmaya başladıktan sonra arttığını vurguladı. Çalışanların yüzde 38'i ise BT departmanları tarafından onaylanmayan kişisel mesajlaşma uygulamalarını kullandığını, bunların yüzde 60'ının bu tercihlerinin karantina süreciyle yaygınlaştığını kaydetti.