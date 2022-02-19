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Çalışma Bakanlığı'ndan 7,5 milyon liralık hibe

19.02.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 80 yeraltı maden işletmesine sekizinci hibe ödemesini gerçekleştirdi. Faydalanıcı iş yerlerine aldıkları hizmet karşılığında Şubat ayında 1,1 milyon TL, sekiz ay toplamında ise 7,5 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Çalışma Bakanlığı'ndan 7,5 milyon liralık hibe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yeraltı maden işletmesine sekizinci hibe ödemesini gerçekleştirdi.

Faydalanıcı iş yerlerine aldıkları hizmet karşılığında Şubat ayında 1,1 milyon TL, sekiz ay toplamında ise 7,5 milyon TL hibe desteği sağlandı. Program kapsamında finansal desteğin yanı sıra rehberlik desteği ile iş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Bakanlıkça belli aralıklarla işletmelere saha ziyaretleri yapılarak yeni ve önleyici yaklaşımlarla yeraltı kömür ve metal madenlerine rehberlik yapılıyor.

Şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yeraltı maden ocaklarına yapılan bu saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretiliyor. Bakanlık verilen bu finansal destekler ve teknik rehberlik çalışmalarının da katkılarıyla yeraltı çalışma alanlarında yüzde 55 oranında iyileşme sağlandığını açıkladı.

Bakanlığın finansal destek ve teknik rehberlik desteği, 2023 yılı Nisan ayına kadar devam edecek.

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