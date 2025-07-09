Çalışma belgesi e-Devlet’ten nasıl alınır?

Kişilerin bir iş yerindeki çalışma süreleri, çalışmaya başladıkları tarih ve işten ayrıldıkları tarih gibi bilgiler barındıran belge, çalışma belgesi olarak adlandırılmıştır. Bu belge resmi bir belgedir ve kişilerin yeni bir işe başvuru sürecinde talep edilir. İş başvuru sürecinde kişilerin daha önce hangi kurum ve kuruluşlarda ne kadar süre ile çalıştıklarını beyan ve ispat edebilmeleri bu belge aracılığı ile mümkün olur.

Çalışma belgesi daha önce çalışılmış olan iş yerinden talep edilebilir bir belgedir. Başvuru yaparak alınabilen çalışma belgesi bazı adımlar izlenerek önceki çalışılan iş yerinden alınabilmektedir. Direkt olarak işverenden de talep edilebilen çalışma belgesi resmi bir belge niteliğindedir. İş Kanunu maddeleri kapsamında işveren konumundaki kişiler eski çalışan kişiler tarafından talep edilen bu belgeleri düzenlemek ve talebi karşılamak ile sorumludur.

Talebin yazılı olarak yapılması gereklidir. Bu sayede işlemler daha hızlı ilerleyecek ve süreç daha düzenli olacaktır. Çalışma belgesinde kişinin ayrıldığı iş yerinde ne zaman çalışmaya başladığı, ne zaman ayrıldığı tarihleri detaylı olarak yazılıdır. Ayrıca kişinin o iş yerinde ne görev yaptığı da çalışma belgesinde yer alan diğer bilgilerdendir.

Günümüzde alışverişten fatura ödemeye birçok işlem internet üzerinden yapılabilmektedir. Birçok resmi işlem de artık internet aracılığı ile gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. E-Devlet sistemi tüm kamu kurum ve kuruluşlarını tek bir portal üzerinde bir araya getiren bir sistemdir. Birçok işlem e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilmekte ve yapılabilmektedir.

E-devlet çalışma belgesi alma işlemi nasıl yapılır?

E-Devlet sistemi üzerinden tüm resmi kurum ve kuruluşlara ulaşılabilmektedir. Birçok resmi belge e-Devlet portalı üzerinden düzenlenebilir ve talep edilerek ilgili resmi kurumlara ulaştırılabilmektedir. Çalışma belgesi de e-Devlet sistemi üzerinden hazırlanabilen ve talep işlemi e-Devlet'ten gerçekleştirilebilen resmi belgelerden biridir.

Sistem üzerinden SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) hizmet dökümlerine ulaşarak kişilerin ne kadar süre ile çalıştıkları bilgisine ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Bunun için şu adımlar uygulanır: