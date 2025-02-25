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Çalışma hayatında bulunanlar dikkat! O tarihte işe başlayanların emeklilik yaşı 65 oldu 'Artık o potaya girildi'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.02.2025 14:08
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2008 yılında çıkarılan kanun ile emeklilik yaşı kadın ve erkeklerde 65 olarak eşitlendi. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayan kadın ve erkekler için emeklilik yaşı prim günlerini doldurdukları tarihe göre değişecek. Yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı her 2 yılda 1 kademeli olarak artacak. Peki, emeklilik yaşı kimler için 65 oldu? Gazeteci Ahmet Kıvanç, milyonları ilgilendiren emeklilik yaşı ile ilgili detayları paylaştı. İşte ayrıntılar...

Çalışma hayatında bulunanlar dikkat! O tarihte işe başlayanların emeklilik yaşı 65 oldu 'Artık o potaya girildi'

Emeklilik yaşı 65 mi oldu? 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar prim günlerine göre emekli oluyor. Yani, yaş şartı aranmadan prim günlerini doldurmaları ile emekliliği hak kazanmış oluyor. Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 yılları arasında başlamış olanlarda ise kadınlar 58; erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor.

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EMEKLİLİK YAŞI HER 2 SENEDE 1 ARTACAK

Ancak 2008 yılında yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı her 2 senede 1 artacak. Yani, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için emeklilik yaşı prim günlerini tamamladıkları yıla göre değişecek. Yani, işçi statüsü için 7 bin 200 gün; memur ve esnaf statüsü için ise 9 bin prim gününün tamamlanması gerekiyor.

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ÇALIŞMA HAYATINDA BULUNANLAR DİKKAT

Prim gün sayısını 2044 yılı ve sonrasında tamamlayan erkekler 65 yaşıdan önce emekli olamayacaklar kadınların emeklilik yaşı ise 2048 yılından itibaren 65’e yükselecek. HaberTürk'te bu konuya değinen Gazeteci Ahmet Kıvanç, " Şu anda çalışma hayatında bulunan birçok çalışan 65 yaş emeklilik potasına girmiş durumda" şeklinde konuştu.

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Kıvanç, sigortalı olarak çalışmaya başlayan birine örnek vererek şu cümleleri sarf etti:

"Memur ve esnaf statüsünde sigortalı çalışmaya 2019 yılında başlayan erkekler; 2023 yılında başlayan kadınlar açısından emeklilik yaşı fiilen 65 oldu"

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Çalışma tarihlerine göre örnek veren Kıvanç, şu şekilde bir tablo oluşturdu:

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ONLARIN EMEKLİLİK YAŞI 65'İ GEÇMEYECEK!

Kıvanç kısmi emeklilik konusuna da değinerek, sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayan işçi, memur ve esnaf statüsündekilerin 5400 prim günüyle kısmi emekli olabileceğini ifade etti.

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Kıvanç, "Bu kişilerin emeklilik yaşı, işçi statüsünde 7200, esnaf ve memur statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıklarında normal emeklilik yaşı kaç ise buna 3 yıl ilave edilerek emekli olabilecekler. Ancak, emeklilik yaşları hiçbir şekilde 65’i aşmayacak"

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7 YIL KURALI KALKTI

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Sigortalı çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden önce başlamış ve birden fazla statüde çalışanlar 7 yıl içinde hangisinde daha fazla çalıştılarda o statüden emekli olabiliyor. O tarihten sonra birden fazla statüde çalışanlar için ise son 7 yıl kuralı uygulanmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli emeklilik yaşı
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