Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Türkiye’de milyonları ilgilendiren yeni düzenlemeler gündemde. Hükûmetin aldığı kararlarla sosyal güvenlikten sağlığa, emeklilikten sigorta sistemine kadar pek çok alanda kapsamlı bir dönüşüm planlanıyor.

Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin sinyali verildi. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yeni dönemde emeklilik, sigorta ve sağlık alanında uygulanacak düzenlemelere ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Hükûmetin başlattığı dönüşüm sürecinin temel hedefleri arasında sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi, kayıt dışı istihdamın azaltılması ve dijitalleşmenin hızlandırılması bulunuyor. Karakaş’a göre bu adımlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) mali yapısını sağlamlaştırmayı ve uzun vadede daha sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor.

EMEKLİLİK VE SİGARTADA YENİ DÜZENLEMELER

Yaşlanan nüfusun artan yükünü hafifletmek için prim tabanının genişletilmesi, borç tahsilatında etkinliğin artırılması ve bireylerin daha uzun süre istihdamda kalmasının teşvik edilmesi öngörülüyor. Ayrıca kayıt dışı istihdamın sisteme dâhil edilmesiyle SGK gelirlerinde önemli bir artış hedefleniyor.

YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇLAR İÇİN YENİ SİGORTA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerin ortalama ömrü 76, kadınların ise 82 yıla yaklaşmış durumda. Bu tablo bakıma muhtaç kişi sayısının hızla yükseldiğini gösteriyor. Hükûmet, bu ihtiyacı karşılamak için “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası” adıyla yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bu sistemin, hem yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak hem de sosyal güvenlik yapısını korumak açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

SAĞLIKTA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER

Sağlık alanında ise birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi, ilaç ve tedavi harcamalarının daha verimli hale getirilmesi ve “Sağlık Market” uygulamasının kapsamının genişletilmesi öne çıkıyor. Ayrıca veri analizine dayalı yeni geri ödeme kriterleriyle sağlık harcamalarında mali disiplinin sağlanması hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM HEDEFİ

Uzmanlara göre alınan kararlar kısa vadede mali rahatlama sağlasa da asıl hedef uzun vadeli sürdürülebilirlik. Çalışanlar, emekliler ve bakıma muhtaç bireyler için yeni dönemin başlangıcı olarak görülen bu düzenlemeler, sosyal devlet anlayışının güçlendirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

