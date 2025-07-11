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Çalışma hayatında yeni düzenleme! Meclis'te kabul edildi, haftalık izinlerde yeni dönem: İşveren o sektör için de talep ediyor

İş Kanunu'na göre işçi tatil öncesi 6 gün çalışmalı ve haftanın 7. gününde 24 saat kesintisiz izin yapmalı. TBMM’de çarşamba gecesi kabul edilen kanunla turizm sektörü hafta tatili uygulamasında genel kuralın dışına çıkartıldı. Buna göre, turizm sektörü çalışanları işçiler 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11'inci gün hafta tatili yapabilecekler.

Çalışma hayatında yeni düzenleme! Meclis'te kabul edildi, haftalık izinlerde yeni dönem: İşveren o sektör için de talep ediyor
Ezgi Sivritepe

Çarşamba gecesi Meclis'te kabul edilen düzenleme ile turizm sektörü işçilerinin çalışma takvimlerinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile beraber turizm sektörü işçileri 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11'inci gün hafta tatili yapacak.

İş Kanunu'nun 46. maddesine göre ise işçinin haftalık tatil yapabilmesi için 6 gün çalışması gerekiyordu. Haftalık tatilinde çalışılması durumunda ise kanuna göre “fazla çalışma ücreti” yüzde 50 zamlı ödeniyor. Yani, çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir günlük ücretin yanı sıra çalışmanın karşılığı olarak 1,5 günlük ücret ödenmesini istiyor. Yargıtay da hafta tatilinde çalışan işçi zamlı ücret almak yerine serbest zaman kullanmayı tercih ederse 1,5 günlük izin kullandırılmasını öngörüyor.

Çalışma hayatında yeni düzenleme! Meclis te kabul edildi, haftalık izinlerde yeni dönem: İşveren o sektör için de talep ediyor 1

TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN YENİ DÜZENLEME!

Meclis'te kabul edilen düzenleme ile beraber, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçiler 10 +1 kuralına göre hafta tatili yapabilecekler. Yani, turizm sektöründeki işçi 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11’inci gün hafta tatili yapabilecek. Hafta tatilinde çalışan işçi, fazla çalışma yapmış sayılmayacak.
Çalışma hayatında yeni düzenleme! Meclis te kabul edildi, haftalık izinlerde yeni dönem: İşveren o sektör için de talep ediyor 2

Kanun değişikliğinde, kullanılmadığı için biriken hafta tatillerinin kaç gün içinde telafi edileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Yargıtay telafi süresi konusunda bir içtihat oluşturmadığı müddetçe, kanunun bu haliyle, turizm sektöründe işveren isterse işçiye tüm sezon boyunca 11 günde bir hafta tatili yaptırabilecek.

Çalışma hayatında yeni düzenleme! Meclis te kabul edildi, haftalık izinlerde yeni dönem: İşveren o sektör için de talep ediyor 3

İNŞAAT SEKTÖRÜNDEN DE TALEP GELDİ

Hafta tatili uygulaması konusunda Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Kanunun TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında işveren örgütlerinin temsilcileri inşaat sektöründe de hafta tatilinin turizm sektöründeki gibi düzenlenmesine ihtiyaç olduğunu savundular.
Çalışma hayatında yeni düzenleme! Meclis te kabul edildi, haftalık izinlerde yeni dönem: İşveren o sektör için de talep ediyor 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına inşaat sektörü dışında başka sektörlerden de bu yönde talepler geldiği belirtiliyor.
Kısa süre içinde diğer sektörlerin hafta tatilinin ertelenmesi taleplerinin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.

Kaynak: HaberTürk

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Anahtar Kelimeler:
Turizm işveren meclis tbmm
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