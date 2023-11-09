Çalışma saatleri kısalıyor mu? ‘45 saatten 37,5 saate insin’ önerisi: İlk adım atıldı, teklif Meclis’te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını, sosyal güvenlik mevzuatını da yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini söylemişti.

ÇALIŞMA SAATİ KISALIYOR MU?

Bu açıklamanın ardından milyonlarca çalışan ‘Çalışma saatleri kısalacak mı?’ sorusunu merak ediyordu. Konuya ilişkin ilk kritik hamle ise muhalefet kanadından geldi. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, haftalık çalışma saatini 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi teklifinin muhalefet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) getirildiğini söyledi.

KANUN TEKLİFİ MECLİS’TE

“TBMM'ye yeni verilen kanun teklifiyle, haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi öngörülmektedir” diyen Uzman isim, “Yasalaşır mı? TBMM komisyonlarına kadar geldi. Ancak muhalefet tarafından verildiğinden maalesef zor…” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMA SAATLERİNİ YENİDEN DÜZENLEMEK ZORUNDAYIZ”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Mayıs ayında yaptığı bir açıklamasında, Haftalık 45 saat olan çalışma süresinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" demişti.

Bilgin açıklamasında, “Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız” şeklinde konuşmuştu.







