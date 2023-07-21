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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak'ta konuştu

21.07.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu her alanda olduğu gibi çalışma ilişkilerinde de hayata geçireceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda işçilerimizin de yüzyılı olacaktır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak'ta konuştu

Amelebirliğinin 100. kuruluş yılı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Aydın, Vali Mustafa Tutulmaz, il protokolü ve madenciler tarafından Valilik önünde karşılandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın, Zonguldak'ta

Daha sonra Tutulmaz'ı makamında ziyaret eden Aydın, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Valilik önünde gerçekleştirilen törene katılan Aydın, 14 Ekim 2022'de Amasra'daki grizu faciasında hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet diledi.

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Aydın, özellikle zor şartlarda çalışan işçilerin çalışma koşullarını iyileştirilmesinde, işçi haklarının korunmasında ve sosyal adaletin sağlanmasında Amelebirliğinin çok önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

Amelebirliğinin öğrenim yardımları da dahil olmak üzere özellikle maden işçilerine, yakınlarına ciddi destekler sağlamaya devam ettiğini aktaran Aydın, çalışanların gücünü, emeğini ve hukukunu koruyarak işçilerin sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir konuma gelmeleri sağlanırken öbür taraftan da sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla kent ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasına devam ettiğini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve hükümetin gayretleriyle Bakanlık olarak yer altı maden işlerinde çalışanların çalışma şartlarında iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Yapmaya da devam edeceğiz. Maden işçisi kardeşlerimizin çalışma sürelerini kısalttık. Özlük hakları ve ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yaptık. İş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini artırdık, artırmaya da devam edeceğiz. Daha önce meydana gelen maden kazalarında hayatını kaybeden şehit madenci kardeşlerimizin bir yakınının kamu kurumlarından istihdamını sağlıyoruz. Bakanlık olarak her zaman işçimizin yanında durmaya gayret ettik ve gayret etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla da bu çabamız artarak devam edecektir. Her alanda olduğu gibi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu çalışma ilişkilerinde de hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda işçilerimizin de yüzyılı olacaktır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelemiş olduğu 2 bin maden işçisi alımını da inşallah en kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

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"MADENCİLER KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER"

Aydın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde madencilerin önemli görevler üstlendiğine dikkati çekerek, "Deprem bölgesinde maden işçilerimiz büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler. Gerçekten o bölge halkının gönlünde buradaki maden işçilerimiz taht kurdu. 'Kömür için değil, ömür için geldik.' düsturuyla pek çok belki yüzlerce daha da fazla insanımızı canlı olarak enkaz altından çıkardılar. Onların işbaşı eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki dikkatleri, disiplinli çalışmaları, gayretleri, korkusuzca, cesaretle enkazın altına girerek pek çok hayatı kurtarmaları, bölge halkına ciddi anlamda hem güven verdi ve hem de orada artık Zonguldak ile bölge arasında ciddi bir gönül köprüsü kurmuş oldu." ifadelerini kullandı.

Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel de Amelebirliğinin tarihinden, kent ve işçiler için öneminden bahsetti.

Halk oyunları gösterisinin ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bakan Yardımcısı Aydın ve il protokolü, madencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"BÜTÜN PARAMETRELERİ BİRLİKTE DÜŞÜNEREK BİR YOL ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Daha sonra Türkiye Taşkömürü Kurumunu (TTK) ziyaret eden Aydın, maden işçisinin zor şartlar altında çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ama devlet olarak bu işi kolaylaştırmak, madenciyi daha da rahatlatmak adına çalışma sürelerini kıstık mesela. Özlük haklarında, ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yaptık. İş sağlığı güvenliğiyle ilgili tedbirler aldık. Yeter mi? Elbette ki daha fazla yapılabilecek ne varsa yapmamız da gerekiyor, yapıyoruz da. Yani şunu bilin; bunun farkında Sayın Cumhurbaşkanımız, madencinin zor şartlar altında çalıştığının. Hükümetimiz bunun farkında. Yani 20 yıl öncesi durum yok şu anda. 10 yıl öncesi durum da yok. Her geçen gün bu şartlar iyileştiriliyor. İyileştirilmeye de çalışılıyor. Bütün parametreleri birlikte düşünerek bir yol almaya çalışıyoruz."

Bir gazetecinin, TTK Amasra Müessese Müdürlüğünün özelleştirilmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Aydın, "Şu anda bende böyle bir bilgi yok." cevabını verdi.

Aydın, emekli maaşlarıyla ilgili soru üzerine ise "O günü geldiğinde inşallah düzelir. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı şartlar malum. Biliyorsunuz bir EYT olayı, çok ciddi bir maliyet. Deprem bölgesiyle ilgili çok ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldık. Yani hesapta olmayan ciddi maliyetler oldu ama elbette ki durumun farkındayız. Bir defa vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek gerek. Gerek çalışanlarımızı gerek emeklilerimizi ezdirmemek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Biraz bir noktaya geldikten sonra tabii ki ilave düzeltmeler de olur." şeklinde konuştu.

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Ardından Genel Maden İşçileri Sendikası ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Aydın'a, madenci heykelleri takdim edildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Zonguldak Ahmet Aydın

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