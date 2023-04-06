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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Gaziler ile güvenlik korucularının maaşı arttırıldı, işte yeni rakamlar....

06.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada gazilerin aylıklarının 8 bin 500 TL'ye, güvenlik korucularının maaşının ise 7.500 TL’ye yükseltildiğini belirtti. Yapılan açıklamanın devamında "Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşlarımızın 1/4/2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 07 Nisan 2023 tarihi itibariyle hesaplarına yatırılacaktır" ifadesine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! Gaziler ile güvenlik korucularının maaşı arttırıldı, işte yeni rakamlar....

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış Muharip Gazilerimiz ile Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisimizin Birinci Dönem üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş vatandaşlarımızın aylıklarının 1/4/2023 tarihinden geçerli olarak net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlanmıştır" açıklamasına yer verildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AYLIKLAR NET ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLMİŞTİR"

"30/03/2023 tarihli ve 7447 sayılı Kanun ile İstiklal Madalyası verilmiş, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev almış Muharip Gazilerimiz ile Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisimizin Birinci Dönem üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş vatandaşlarımızın, aylıklarının, çalışıp çalışmadıklarına veya gelir/aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın, 1/4/2023 tarihinden geçerli olarak 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi sağlanmış, Muharip Gazilerimizin sosyal güvencelerinin olup-olmadığına göre oluşan aylık farklılıkları giderilmiştir.

Kapsamdaki gazilerimiz ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacaktır.

Böylece, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2.961,25-TL aylık almakta olan Gazilerimizin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren ek ödeme dahil 8.847,07-TL’ye, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine %75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2.220,93.-TL’den 6.635,30.-TL’ye, yükseltilecektir.

Yine Kanunla, Sivas Kongresi’nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisimizin birinci döneminde bulunan üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk Vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından 3292 sayılı Kanun veya mülga 5269 sayılı Kanuna göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlananların kendileri ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda, sigortalı olarak çalışma veya gelir ve aylık alma durumuna göre oluşan farklılık da kaldırılmıştır. Kapsamdaki tüm vatandaşlarımıza net asgari ücret düzeyinde aylık ödenmesi imkanı getirilmiştir.

GÜVENLİK KORUCULARININ AYLIĞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, 442 sayılı Köy Kanununa göre ve en az 15 yıllık güvenlik koruculuğu hizmeti esas alınarak aylık bağlanan Güvenlik Korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7.500 TL’den az olmaması düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler kapsamındaki tüm vatandaşlarımızın 1/4/2023 tarihinden geçerli olarak oluşan aylık farkları 07 Nisan 2023 tarihi itibariyle hesaplarına yatırılacaktır."


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gazi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı güvenlik korucusu

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