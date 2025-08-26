FİNANS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından memur ve memur emeklisi için zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hakem Kurulu'nun memur ve memur emeklilerine 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Memur ve memur emeklilerimizin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında Hakem Kurulu; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılmıştır. Ayrıca bin TL taban aylığı artışı da gerçekleşmiştir. Genele ilişkin mali ve sosyal haklarda kabul edilen 65 maddenin başta kamu görevlilerimiz, kamu emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

HAKEM KURULU 4'ÜNCÜ KEZ TOPLANDI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında Sayıştay'da yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve Memur-Sen uzmanı Raşit Eğin katıldı.

Toplantıda, kamu işvereni temsilcileri, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam teklif etti.

Kurul, bu teklifi kabul ederek, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verdi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin taban aylığa 2026 yılı birinci 6 ay için verdiği 1000 lira zamda değişiklik yapılmadı.

Genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında olup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artış 8 puandan 10 puana çıkarıldı.

Memurlara ödenen yabancı dil tazminatı yüzde 100 artırıldı.

Kamuda çalışan özel güvenlik görevlilerinin resmi ve dini bayramlardaki fazla çalışmaları için günlük 307 lira verildi.

Yüzde 50 artırımlı ödenen engelli çocuk aile yardımı ödeneğine yüzde 10 artış yapıldı.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin uzlaşılan 58 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

Toplu sözleşme hükmünde bulunan kurul kararına itiraz hakkı bulunmuyor.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
