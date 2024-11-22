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Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
22.11.2024 17:40
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BYD, Türkiye'ye yatırım yapma kararı almıştı. 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa tercih edilmişti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin kente geleceğini de aktardı. Zeyrek "İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim" dedi.

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, geçtiğimiz temmuz ayında sözleşme imzalanmış, bu anlaşma dünya otomotiv sektöründe büyük yankı uyandırmıştı. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için Manisa Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki 160 hektarlık alanda altyapı çalışmaları başladı.

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20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Doğrudan 5 bin, dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen yatırımla ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tesisler 2026'da üretime başlayacak, imzalar atıldı. Manisa OSB'de yer tahsis süreci tamamlandı. Fabrika inşaatına ilişkin izin başvuruları gerçekleştirildi” demişti.

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MANİSA'DA ÇİN MAHALLESİ KURULUYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Egedesonsöz’e açıklamalarda bulunan, Çinli otomotiv fabrikası BYD’nin Manisa’ya fabrika kuracak olmasının kent ekonomisine önemli katkı sunacağını söyledi.

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Zeyrek, yaklaşık 20 bin kişilik istihdamın sağlanacağı bölgeye 2 bin 500 Çinli çalışan ve ailesinin geleceğini de aktardı.Zeyrek, Çin’den gelecek çalışanların ülkeye adaptasyonu çalışmalar yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

“BYD'nin parasını Manisa’da tutmam lazım benim. İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum. Ben mimarım ve tam da çözüme ulaşabilecek mesleğe sahibim.

Aslında bir tane daha Vestel geliyor Manisa'ya. Yaklaşık 20 bin kişinin çalışacağı alandan bahsediyoruz. Burada onunla birlikte yan sanayiler gelmeye başlıyor. Yeni OSB bölgelerine yönlendiriyorum gelen sanayicileri. Soma, Kırkağaç gelişsin diye.

Bununla ilgili bir lojistik merkezi kurmaya çalışıyoruz. Alsancak Limanı da artık limitlerini doldurdu. Biz Soma üzerinden Aliağa ve Çandarlı limanlarına inmeyi düşünüyoruz. TCDD'den bir tane rayla birlikte yeni lojistik merkezine şehri yaymamız gerekiyor bizim.”

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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