FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, projenin Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı güçlendireceğini bildirdi.

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak

Kafkasya ve Orta Doğu'ya ulaşımı güçlendirecek Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda çalışmalar hızlandı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, projede gelinen son aşamaya ilişkin bilgi verdi.

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 1

Ankara'nın doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağlarının merkezinde yer aldığına dikkati çeken Uraloğlu, Kırıkkale'nin ise Yozgat-Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya açılan yolların kavşak noktası konumunda bulunduğunu bildirdi.

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 2

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünün altını çizerek, "Otoyol, bölgeler arası erişim sağlayan kara yolu koridorları arasında köprü görevi üstlenecek. 42 ili birbirine bağlayacak proje, mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu üzerindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 3

Uraloğlu, otoyolun yalnızca bölgesel ulaşım yatırımı olmadığını, Türkiye'nin doğu ve kuzey ulaşım koridorlarını güçlendirecek stratejik bir ağın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 4

Projeyle yük ve yolcu taşımacılığının Ankara'nın doğu ve kuzey koridorundan Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerine daha hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, "Otoyolumuz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Samsun'a ve İran sınırına uzanacak otoyol projelerinin ilk halkasını oluşturacak." bilgisini verdi.

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 5

SEYAHAT SÜRESİ AZALACAK

Uraloğlu, 120 kilometre olarak projelendirilen otoyolun 101 kilometresinin ana gövde, 19 kilometresinin ise bağlantı yollarından oluştuğunu aktararak, bu kapsamda 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 22 kavşak köprüsü, 17 üstgeçit köprüsü ve 63 alt geçidin yer aldığını bildirdi.

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 6

Projede sahadaki ilerlemeye değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Toplam 71,2 milyon metreküp kazı imalatının 33 milyon metreküpü, 54,2 milyon metreküp dolgu imalatının ise 27 milyon metreküpü tamamlandı. 120 kilometrelik otoyolumuzda kazı ve dolgu imalatlarının yarısına yakınını tamamladık. Sanat yapılarında 172 menfez ve 42 alt geçidi tamamladık, 27 menfez ve 13 alt geçitte çalışmalara devam ediyoruz. 4 tünelin tamamında çalışmalar sürüyor. Bugüne kadar toplam 4 bin 571 metre tünel kazısı tamamlandı. 8 viyadüğün tamamında da çalışmalar devam ediyor. Bazı viyadüklerde imalat oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı."

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 7

Uraloğlu, otoyolun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya ineceğine dikkati çekerek, "Proje sayesinde yıllık 6 milyar lirası zamandan, 800 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 6,8 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yıllık 40 bin ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hızlandı: 42 ili birbirine bağlayacak 8
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK, açığa satış yasağını uzattıSPK, açığa satış yasağını uzattı
Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Mayıs 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Mayıs 2026)

Anahtar Kelimeler:
otoyol Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.