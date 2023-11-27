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Çalışmayan emeklilere 5 bin liralık ikramiyede yeni adım! Önerge AK Parti grubuna gönderildi

27.11.2023 16:23 | Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 bin liralık emekli ikramiyesinden faydalanamayan vatandaşlar için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu önergenin Meclis'e taşınması için AK Parti grubuna gönderildiği belirtildi.

Çalışmayan emeklilere 5 bin liralık ikramiyede yeni adım! Önerge AK Parti grubuna gönderildi

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önergenin TBMM'ye gönderildiği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yazılı açıklamasında, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödendiği anımsatıldı.

ÖNERGE AK PARTİ GRUBUNA GÖNDERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışmanın başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge, AK Parti Grubu'na gönderildi."


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emekli ikramiye
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