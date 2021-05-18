Camcılar, çilingirler, bakırcılar 3000 TL hibe desteğini nereden nasıl alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 grup hâlinde olacak şekilde esnaflara 5 bin ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıklamıştı. İkinci grupta yer alan camcılar, çilingirler ve bakırcılar da 3000 TL hibe desteğinden yararlanacak. 3000 TL hibe desteği alacak camcılar, çilingirler ve bakırcılar salgın döneminde bir nebze olsun rahatlamış olacak.

CAMCILAR, ÇİLİNGİRLER VE BAKIRCILARA 3000 TL NE ZAMAN VERİLECEK?

Destek verilecek 2. grupta ise onarım, bakım, müzisyenler, seyyar satıcılar, oyuncak, oto yıkamacılar, camcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, ayakkabılar, bakırcılar, kurs işletmecileri, tuhafiyeciler bulunuyor. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden faydalanan, terziler, lokantalar da dâhil edildi. Bu gruptaki vatandaşlara bir kereye mahsus 3 bin TL hibe ödemesi verilecek.

İLK GRUP ESNAFLARA 5000 TL HİBE DESTEĞİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeni ile işlerine ara veren esnaflara iki grup hâlinde destek olunacak. Birinci grupta kafe, kahvehane, kantinler, düğün salonları, internet kafeler, kırtasiyeler, lunapark gibi işletmeler bulunuyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL’lik hibe ödemesi yapılacak.

Hibe ödemelerinin ne zaman verileceği önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ESNAFA 3000 TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hibe desteklerine başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak.



