Çamlıbel Geçidi'nde yeni dönem! 5 dakikada ulaşım, 371 milyon lira tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıbel Tüneli ile ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekerek 1684 metreden 1398 metreye indireceklerini, ayrıca güzergâhtaki 13 keskin virajın baypas edileceğini açıkladı. Uraloğlu, "Güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz." dedi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi'nde düzenlenen Çamlıbel Tüneli Temel Atma Töreni'nde konuşan Uraloğlu, hayata geçirilecek projenin, Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın memleketi yeşil Tokat ile kadim tarihin, Selçuklu'nun ve Cumhuriyet'in kalbi olarak nitelendirdiği Sivas arasındaki bağı daha da kuvvetlendireceğini ve bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

KARA YOLU YATIRIMLARIYLA ULAŞIM AĞI GÜÇLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Durmak yok, yola devam" anlayışıyla ülkenin dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini dile getiren Uraloğlu, "Kara yolu, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kara yolları, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsurdur." diye konuştu.

Son 24 yılda kara yolu altyapısına önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 86 kilometreye çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yol standartlarını belirlenen ulaşım akslarında yükseltmeye devam ettiklerini belirterek, "Doğu-batı yönünde belirlediğimiz 8 bin 524 kilometrelik 5 koridorda, 7 bin 884 kilometrede yani koridorların yüzde 92’sinde çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Sözlerini sürdüren Uraloğlu, "Kuzey-güney yönünde ise 12 bin 146 kilometrelik 18 koridorun 10 bin 900 kilometresini yani yüzde 90’ını bitirdik. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri aşarak doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Ovit, Zigana, Salarha, 15 Temmuz Ilgaz, Pirinkayalar, Eğribel, Demirkapı gibi nice tünelimizle özellikle dağların kıyıya paralel uzandığı kuzey-güney aksımızdaki coğrafyanın dayattığı engelleri birer birer aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

2002 yılına kadar 80 yılda toplam 50 kilometre tünel inşa edildiğini anımsatan Uraloğlu, bu uzunluğu 17 kat artırarak 868 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Bu mesafenin, Sivas ile Tokat arasında dört kez hiç gün ışığı görmeden gidip gelmeye, Sivas'tan Bursa'ya ve Tokat'tan Van'a uzanan yer altı yol ağına eşdeğer olduğunu belirten Uraloğlu, tünellerin yalnızca dağları aşan yapılar olmadığını vurguladı. Uraloğlu, tünellerin üretimden ticarete, turizmden istihdama kadar birçok alanda ülkeye katkı sağlayan yaşam damarları olduğunu ifade etti.

SİVAS VE TOKAT'A 351 MİLYAR LİRALIK ULAŞIM YATIRIMI

Çamlıbel Geçidi'nin bulunduğu, Ordu Ünye'den Adana Karataş'a uzanan 11 numaralı kuzey-güney ulaşım koridorunda çift tüplü tünelin yapımına başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sivas ve Tokat illerimiz, Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'yu Batı Anadolu'ya, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan ana güzergahların kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye’nin hem doğu-batı hem de kuzey-güney ulaşım ağında önemli rolleri var. Bu nedenle her iki şehrimizin de ulaşım altyapısının ve kara yolları ağlarının gelişmesine çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 24 yıl içerisinde Tokat ve Sivas’ın ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 351 milyar lira yatırım yaptık. Tokat’ın 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 kilometreye, Sivas’ın 24 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 838 kilometreye yükselttik."

Bakan Uraloğlu, temeli atılan Çamlıbel Tüneli'nin iki kenti yalnızca harita üzerinde değil, gönül bağı ve ulaşım açısından da birbirine daha fazla yaklaştıracağını söyledi.

Çamlıbel Geçidi'nin 1684 metre rakımda bulunduğunu, sarp yamaçları ve keskin virajlarının yanı sıra yaz aylarında aşırı sıcak, kış aylarında ise kar, tipi ve yoğun sis nedeniyle sürücüler için uzun yıllardır zorluk oluşturduğunu ifade eden Uraloğlu, "Ağır kış şartları, keskin virajlar ve dik rampalar, yıllarca sürücülerimizi zorlamış, maalesef bazen can almış ve zamanımızı çalarak ticaretimizi yavaşlatmıştır." dedi.

PROJE 7,7 KİLOMETRELİK ULAŞIM HATTI OLUŞTURACAK

Çamlıbel Tüneli'nin teknik detaylarını paylaşan Uraloğlu, "İşte burada doğanın sarp yamaçlarla ördüğü bu zorlu coğrafyayı 4 bin 735 metrelik Çamlıbel Tüneli'mizle geçerek dümdüz, güvenli ve konforlu bir yola dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz. Aslında çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4 bin 735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli'miz, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte 7,7 kilometrelik bir projedir. Yıldızeli-Sivas ayrımı Tokat yolunun 9'uncu kilometresindeki Ilıca Göleti civarından başlayıp 19'uncu kilometresindeki İhsaniye Göleti civarına bağlanacaktır. Tünelimizle ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip 1684 metreden 1398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız."

Tünelin hizmete alınmasıyla egzoz emisyonunun 2 bin 794 ton azalacağını söyleyen Uraloğlu, böylece Sivas ve Tokat'ın doğal yapısının korunmasına katkı sağlanacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sivas ve iç kesimler ile Karadeniz kıyıları ve limanları arasındaki ulaşım standardının da yükseleceğini belirtti.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında hizmet veren Yıldızeli İstasyonu'na Tokat merkezden karşılıklı otobüs seferleri düzenlendiğini hatırlatan Uraloğlu, Tokat ile Yıldızeli arasındaki yoğunlaşan trafiğe de güvenli ve konforlu ulaşım sunacaklarını dile getirdi.

TÜNELİN TEMELİ ATILDI

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de Sivas ile Tokat'ın yalnızca komşu iki şehir olmadığını, aynı zamanda güçlü kardeşlik ve dostluk bağlarına sahip olduklarını söyledi.

Çamlıbel Geçidi'nin özellikle kış aylarında sürücüler açısından ciddi sıkıntılar oluşturduğunu belirten Güler, "İnşallah temelini attıktan sonra çok kısa sürede hayata geçtiğinde tünelimiz, güvenli ve konforlu ulaşımı da sağlamış olacak." dedi.

Güler, tünelin tamamlanmasının ardından Tokatlı vatandaşların yüksek hızlı trene daha kısa sürede ulaşabileceklerini belirterek, "Çamlıbel Tüneli ile beraber Tokat'a yüksek hızlı tren konforu çok hızlı bir şekilde ulaşmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Çamlıbel Tüneli'nin temeli atıldı.

Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile Sivas ve Tokat'tan protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır