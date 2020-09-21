Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un manzarasının kirletilmesini engellemek açısından kulenin önemine dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere bölgede toplam 28 verici anteninin bulunduğunu ve bugün itibariyle bunların yıkımına başladıklarını bildirdi.

Türkiye'de eskiden beri her televizyon veya radyonun kendilerine ait bir anten kurduklarını ve bu nedenle Çamlıca Tepesi'nin "metal bir ormana" dönüştüğünü dile getiren Karaismailoğlu, "Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz. Hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçeceğiz." diye konuştu.

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Söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların, gruplar halinde yayınlarını Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Antenlerin sökümlerini an itibariyle başlatmış oluyoruz. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürecek ve en kısa sürede de bölgeden antenleri temizlemiş olacağız." ifadesini kullandı.