'Can çekişir halde' Kepenkleri indirdiler, yıllık maliyeti 19 bin lira 'İkinci bir seçenek olarak...'

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin barınma telaşı da başladı. Devlet yurtlarında yer bulamayan öğrenciler özel yurt veya evde kalmaya yöneliyor. Özel yurt sahipleri ise boş kapasitelerinin değerlendirilmesini istiyor. Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Sekreteri Ömer Kurtan, özel yurtlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Üniversite öğrencilerinin en büyük derdi yerleşim sorunu. Ailesinden uzakta üniversite okuyacak olan öğrenciler, yerleşim sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt araştırmalarına başladı. Devlet yurdunda yer bulamayan öğrenciler özel yurt veya evlere yönelirken maliyetler ise zoruluyor.

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Sekreteri Ömer Kurtan, öğrencilerin barınma sorununu sıfıra indirecek bir öneriyi yetkililere sunduklarını belirtti. Kurtan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son yıllarda Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarına yaptığı yatırımlar neticesinde neredeyse birçok ilde her müracaat eden öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına kabul edebilecek kapasiteye ulaşıldığını ifade etti.
"CAN ÇEKİŞİR HALDE"

Devlet yurtlarında artan kapasiteler nedeniyle bazı illerde bulunan özel yurtların kepenk indirdiğini aktaran Kurtan, "Özel yurtlar, kilit vurarak tasfiye etmiş ya da yüzde 40-60 doluluk oranlarıyla adeta can çekişir hale gelmiştir. Bugünkü maliyetlerle Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bir öğrencinin yıllık maliyeti 18-19 bin TL'ye ulaşmışken diğer tarafta boş kapasite olan ve zayi olan bir milli servet var" şeklinde konuştu.
MALİYETİN YARISINI KARŞILAYACAKLAR

Yetkililere seslendiklerini belirten Kurtan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Biz özel yurtlar olarak devlete maliyeti 18-19 bin TL'leri bulan rakamların yarısına bu hizmeti vermeye hazırız. Devletimizin yeni yatırım ve kapasite artırımları yerine özel sektörün boş kapasitelerini değerlendirmesini öneriyoruz. Sistemin işleyişi olarak da öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yurtlarına yurt başvurusunu yaparken ikinci bir seçenekle özel yurtlar için de başvuru yapabilecek. Özel yurtlar için başvuran öğrenci devlet tarafından maliyetinin tamamını değil de bir kısmını yani 8-10 bin TL'sini karşılayacağını bilerek başvuru yapacaktır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
