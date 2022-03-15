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Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi! 118 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

15.03.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, geçiş süresini 6 dakikaya indirecek projenin ekonomiye de büyük katkılar sağlayacağını bildirdi. Dev proje yıllık 118 bin kişiye istihdam sağlayacak

Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi! 118 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin ekonomiye sağlayacağı katkılara ilişkin bilgi verdi.

Projenin açılışının 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yapılacağını anımsatan Karaismailoğlu, mega projelerle tarihe imza attıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, projenin yatırım tutarının 2 milyar 545 milyon avro olduğunu aktararak, "Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan mega yatırımı ülkemize kazandırdık." ifadesini kullandı.

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Dünyada yaşanan gelişmelere rağmen projenin planlanandan 1,5 yıl önce bitirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışıldığını vurguladı.

Karaismalioğlu, projenin sadece halkın değil, dünyanın da hizmetine sunulacağını ve ekonomiye de büyük katkı sağlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Projemizle zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon avroya ulaşacak. Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye 628 milyon avro katkı sağlanmış olacak."

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisinin 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisinin ise 5 milyar 362 milyon avro olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, "Dev proje yıllık 118 bin kişiye istihdam sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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"GÜZERGAH 40 KİLOMETRE KISALACAK"

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır. Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip. Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısaltacak."

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün "en"lerin projesi olarak Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferi ve 1,5 saat süren feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş sürecini 6 dakikaya indireceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta mühür vuracak. Projemiz ecdadımıza saygı, geleceğimize armağandır. Kulelerin kırmızı-beyaz rengi de al bayrağımızı temsil ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir, 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir, salgına rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil 2053 vizyonuyla tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür." ifadelerini kullandı. (AA)

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