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Çanakkale, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli... 1808 TL olacağı iddia ediliyordu: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için açıklama

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.07.2024 15:56
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1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddiaları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Karayolları Genel Müdürdüğü tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamalarda, “1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir” denildi.

Çanakkale, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli... 1808 TL olacağı iddia ediliyordu: Köprü ve otoyol geçiş ücretleri için açıklama

1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği iddiaları sosyal medyaya konu olmuştu. Köprü ve otoyol ücretlerinde en son 15 Mayıs 2024 tarihinde güncellemeye gidildiğini hatırlatan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM: FİYAT LİSTESİ DOĞRU DEĞİL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "X" hesabından yapılan açıklamada; "Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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KGM: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Bu açıklamanın ardından bir duyuru da Karayolları Genel Müdürlüğü’nden (KGM) geldi. KGM’nin açıklamasında ise, “Son günlerde bazı medya organlarında; Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verilmekte olup söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Araç geçişleri halihazırda mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri yer aldı.

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1808 TL OLACAK İDDİASI

Bugün itibarıyla geçiş ücretlerinin Osmangazi Köprüsü için 1808 TL, Çanakkale Köprüsü için 740 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 180 TL ve Avrasya Tüneli için 213 TL olduğu iddia edilmişti.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Köprü ve otoyol ücretleri
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