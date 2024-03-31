Canlı Adıyaman seçim sonuçları! Adıyaman'da seçimi Ziya Polat mı Abdurrahman Tutdere mi yoksa Haşim Asnuk mu kazandı?

Türkiye bir kez daha sandık başında! Partilerin yoğun seçim maratonu bugün itibarıyla sonuçlarını ortaya koyacak. Türkiye iradesini göstermek adına sandıklara akın ediyor. Adıyamanlı vatandaşlar da illerinde gerçekleşecek tabloyu merakla bekliyor. Adıyaman'da seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı bile. AK Parti adayı Ziya Polat ile CHP adayı Abdurrahman Tutdere arasında geçmesi beklenen seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacağı Adıyamanlıların en çok merak ettiği konu.

Adıyaman'daki yerel seçim sonuçlarının tüm detayları Mynet'te olacak.

Yayın yasağının sona ermesinin hemen ardından yerel seçim sonuçları, Adıyaman seçim sonuçları Mynet'te olacak. Ziya Polat ilk kez AK Parti tarafından Adıyaman Belediye Başkanlığına aday gösterildi. 2019 yılında aday çıkartmayan CHP'de ise bu seçimlerde Abdurrahman Tutdere aday. 2019 yılındaki yerel seçimlerde Saadet Partisi adına seçime katılan Ahmet Faruk Ünsal, yüzde 28,12 oy alarak seçimi ikinci sırada tamamlamıştı. Bu sene Saadet Partisi, Haşim Asnuk'u aday gösterdi. Son dönemdeki yükselişiyle dikkat çeken Yeniden Refah Partisi ise Nazif Atalay'ı aday gösterdi. Adıyaman'da İYİ Parti ise İz Yücedağ'ı aday gösterdi.

AK PARTİ ADAYI ZİYA POLAT KİMDİR?

1976 yılında Adıyaman'ın Akdere Köyünde doğan Ziya Polat, eğitim hayatına burada başladı. İlk ve orta öğretimini Adıyaman'da tamamlayan Polat, bir süre Sakarya'da görev almıştı.

Sakarya Orman Bölge Müdürü olarak atanan ve 24.02.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile OGM emrine Müfettiş olarak atanan Ziya Polat, milletvekili aday adayı olmak üzere istifa etmişti. Polat, 2023 mayıs ayında yapılan Genel Seçimlerde Adıyaman’dan 5. sıra milletvekili adayı olmuştu.

CHP'NİN ADAYI ABDURRAHMAN TUTDERE KİMDİR?

1976 yılında Adıyaman Merkez Bağlıca Köyünde doğdu. İlk ve Orta öğrenimimi Bağlıca ve Koçali ilköğretim okullarında Lise öğrenimimi Adana Atatürk Lisesinde tamamladı. 1993 yılında girdiğim Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesini 1997 yılında bitirdi. Bir yıllık Avukatlık stajımı tamamladıktan sonra askerlik nedeniyle Avukatlık mesleğine ara vererek 1999 yılında askere gitti. 2001 yılında Adıyaman'da fiilen serbest avukatlığa başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman il gençlik kollarında 1998 yılında aktif siyasete başladı. 2004-2006 yıllarında Adıyaman Cumhuriyet Halk Partisi İl sekreteri olarak görev yaptı. 2008 yılında yapılan il kongresinde kurultay delegesi seçilerek 26-27 Nisan 2008'de, Ankara'da yapılan 32. Olağan Kurultay'da kurultay delegesi olarak görev yaptı.

Serbest Avukat olarak çok sayıda şirket, kooperatif, dernek, oda ve sivil toplum örgütüne avukatlık ve danışmanlık yaptı. Adıyaman'da Serbest Avukat olarak çalıştı.

2018 Genel Seçimleri, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Adıyaman Milletvekili Adayı.

Evli ve 2 çocuk babası.

Dönem CHP Adıyaman Milletvekilidir.

SAADET PARTİSİ'NİN ADAYI HAŞİM ASNUK KİMDİR?

Haşim Asnuk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Adıyaman belediye başkan adayı olmuştur.

Haşim Asnuk, üniversite mezunu esnaftır.







